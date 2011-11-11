علیاصغر محکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پیامک به عنوان یک ابزار ارتباطی جدید در یک دهه گذشته توانسته است جای خود را به خوبی در میان مخاطبان و اهالی رسانه باز کند، بیان کرد: پیامک ابزاری ارتباطی و اطلاعاتی است که برای اطلاعرسانی نیاز به زیرساخت قابل اعتنایی در یک سازمان ارتباطی ندارد و همین مساله تمایل به اطلاعرسانی به وسیله این ابزار را بسیار افزایش داده است.
وی با اشاره به اینکه گونههای مختلفی از اخبار و اطلاعات را میتوان به وسیله این سامانه اطلاعاتی ارسال کرد، گفت: نکته قابل توجه در استفاده از این ابزار ماهیت کوتاه بودن آن است. یک پیامک خبری نمیتواند و نباید همانند آنچه در شبکههای خبری مختلف منتشر میشود به ارتباط گیری با مخاطب خود بپردازد، در واقع متن خبر نباید با پیامک به اطلاع مخاطب برسد و تنها تیتر و یا بخش برگزیده از درون خبر است که با پیامک میتواند منتقل شده و مخاطب را به پیگیری اصل آن وادار کند.
مدیر مسئول سابق روزنامه همشهری ادامه داد: بر همین مبنا اگر رسانههای خبری استفادهکننده از پیامک میخواهند با ریزش مخاطب روبرو نشوند باید در انتخاب و نوع انعکاس خبر دقت قابل توجهی به خرج دهند. گاه دیده میشود که برخی پایگاههای اطلاع رسانی به صورتی بسیار ناشیانه با کمک این ابزار به ارائه گزارش لحظه به لحظه فعالیت مدیران سازمان خود میپردازند و این موضوع در کنار بحث کلی ناتوانی آنها در دروازهبانی و گزینش خبر باعث شده است که پیامک خبری ارسالی از سوی آنها در نگاه مخاطب تبدیل به هرزنامه شود.
محکی همچنین گفت: از سوی دیگر جهتگیریهای موجود در برخی از پیامکهای خبری باعث شده برخی از این پیامکها همانند سرویسهای خبری مطبوعات مکتوب به ارائه مطالبی با جهتگیری و سمت و سوی مشخص بپردازند؛ حال چه در انتخاب خبر و چه در پردازش آن، که این موضوع باعث شده است تا مخاطب حس کند این ابزار او را در حال حرکت دادن به سمت یک جریان خاص است و لذا در برابر آن مقاومت به خرج میدهد و این یعنی حرکت در جهت از بین رفتن تاثیر این ابزار ارتباطی.
مدیر کل مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در ادامه با اشاره به اینکه به دلیل وجود هزینه بالا در ارسال پیامک خبری، مخاطبان این رسانه به نوعی مخاطبان خاص به شمار میروند، گفت: رسانهها به دلیل هزینههای ارسال پیامک معمولا به صورت هدفمند اقدام به ارسال پیامک به مخاطب خود خواهند کرد و از سوی دیگر در موارد تبلیغاتی هم پیامکها در حال حرکت کردن به سوی هوشمندی است و تناسبی میان محتوای پیامک و دریافتکننده آن به وجود آمده که هر پیامک دقیقا به مخاطب هدف خود برسد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره حق مخاطب در دریافت کردن و نکردن این پیامها نیز گفت: معمولا برای ارسال پیامکهای خبری از صاحب شماره تلفن همراه اجازه گرفته میشود، به این شکل که در ابتدا با ارسال پیامکی از او خواسته میشود در صورت تمایل، با ارسال پیامکی به فرستنده، تمایل خود را به دریافت خبر اعلام کند. این موضوع در سادهترین شکل موجب میشود حریم شخصی مخاطب مورد هجوم و هجمه قرار نگیرد و او به نوعی احساس مزاحمت نکند.
این کارشناس رسانه در پایان با اشاره به اینکه پیامکها امروزه در حال تبدیل شدن به یک رقیب بیبدیل برای تلویزیون و اینترنت هستند، گفت: شاید در برخی موارد در زمان ارسال برخی پیامکها از لحاظ فرهنگی شاهد تعارضاتی باشیم اما تکنولوژی تلفن همراه چون گذاشتن تلفن روی حالت بیصدا این امکان را فراهم آورده است که دریافت انبوه پیامکها ایجاد مزاحمت نکند. به هر شکل نباید فراموش کرد که در دوره انفجار اطلاعات این ظرفیت اطلاعرسانی غیر قابل انکار است و با وجود مزاحمتهایی که گاه پیامک به وجود میآورد میتواند مورد اعتنای جدی رسانهها برای جذب مخاطب قرار بگیرد.
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