  1. هنر
  2. سایر
۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۳:۱۴

یونسکو بهترین کتاب سال را انتخاب می‌کند / حمایت از شاعران و نویسندگان ایرانی

یونسکو بهترین کتاب سال را انتخاب می‌کند / حمایت از شاعران و نویسندگان ایرانی

سازمان یونسکو به مناسبت نوزدهمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برترین کتاب سال را از طریق سایت خود معرفی و در دسترس خوانندگان قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر٬ سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) به مناسبت نوزدهمین هفته کتاب 4 برنامه فرهنگی طراحی و اجرا می‌کند.

اجرای طرح جا گذاشتن کتاب و معرفی بهترین کتاب سال یونسکو از طریق وب سایت این سازمان و در معرض نمایش قرار دادن آن کتاب برای خوانندگان٬ از جمله فعالیت‌های یونسکو در نوزدهمین هفته کتاب است.

همچنین کمیسیون ملی یونسکو آمادگی دارد تا از شاعران یا نویسندگان جوانی که درباره فرهنگ صلح٬ گفتگوی بین فرهنگی٬ محیط زیست٬ توسعه پایدار و مقدمات انسانی تالیفاتی داشتند و دارند٬ به مناسبت هفته کتاب حمایت کند.

این کمیسیون همچنین در حاشیه برگزاری هفته کتاب٬ همایشی را با عنوان «چرا کتاب نمی‌خوانیم؟» برگزار می‌کند.

نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «یادگار ماندگار»  22 تا 29 آبان ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.

کد مطلب 1457348

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها