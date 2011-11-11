به گزارش خبرگزاری مهر٬ سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) به مناسبت نوزدهمین هفته کتاب 4 برنامه فرهنگی طراحی و اجرا می‌کند.

اجرای طرح جا گذاشتن کتاب و معرفی بهترین کتاب سال یونسکو از طریق وب سایت این سازمان و در معرض نمایش قرار دادن آن کتاب برای خوانندگان٬ از جمله فعالیت‌های یونسکو در نوزدهمین هفته کتاب است.

همچنین کمیسیون ملی یونسکو آمادگی دارد تا از شاعران یا نویسندگان جوانی که درباره فرهنگ صلح٬ گفتگوی بین فرهنگی٬ محیط زیست٬ توسعه پایدار و مقدمات انسانی تالیفاتی داشتند و دارند٬ به مناسبت هفته کتاب حمایت کند.

این کمیسیون همچنین در حاشیه برگزاری هفته کتاب٬ همایشی را با عنوان «چرا کتاب نمی‌خوانیم؟» برگزار می‌کند.

نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «یادگار ماندگار» 22 تا 29 آبان ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.