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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

در اقدامی فریبکارانه؛

سفیر آمریکا از عراقی ها به خاطر حمایت بوش پدر از صدام عذرخواهی کرد

سفیر آمریکا از عراقی ها به خاطر حمایت بوش پدر از صدام عذرخواهی کرد

با وجود گذشت 20 سال از انتفاضه شعبانیه، سفیر آمریکا در بغداد در اقدامی فریبکارانه از دولت عراق به خاطر حمایت بوش پدر از جنایت هولناک صدام در کشتار عراقی ها عذرخواهی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، "جیمز جفری" سفیر آمریکا در بغداد به دلیل حمایت بوش پدر رئیس جمهوری وقت آمریکا از اقدام رژیم دیکتاتوری صدام معدوم در کشتار هزاران نفر از شیعیان عراق در سال 1991 از سیاستمداران عراقی و رهبران قبایل در جنوب این کشور عذرخواهی کرد.

در پی این قیام که به انتفاضه شعبانیه مشهور شد، کنترل بخش اعظم کشور به دست نیروهای مردمی افتاد و از 18 استان عراق 14 استان سقوط کرده و عناصر حاضر در اردوگاه اشرف در پی قیام مردم عراق در سال 1991 برخی از شخصیتهای برجسته در سطح ملی را ترور کرده و در سرکوب این انتفاضه مردمی نقش داشته اند.

کد مطلب 1457349

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