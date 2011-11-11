مشاور ارشد اوباما در امور خاورمیانه استعفا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، "دنیس راس" که نقش مهمی را در تلاشهای دولت آمریکا برای اعمال فشار علیه ایران ایفا کرده است، گفت : به دلایل شخصی از سمت خود کناره گیری می کنم.

یادآور می شود "جرج میچل" فرستاده سابق آمریکا در امور خاورمیانه ماه مه گذشته از سمت خود کناره گیری کرد و این موضوع نشانه ای دیگر از ناامیدی ایالات متحده از موضع "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در قبال مذاکرات سازش است.

این گزارش در حالی منتشر می شود که نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا در توجیه شکست مذاکرات سازش مدعی شد تل آویو موافق توقف سه ماهه شهرک سازی بود، اما آمریکا این پیشنهاد را پس گرفت.

گفتنی است که دولت "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس حدود 500 میلیون دلار از بودجه خود را برای شهرک سازی در سرزمینهای اشغالی در دو سال آینده اختصاص داده است.