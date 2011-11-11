تکواندو کاران کرجی در اکثر تیمهای لیگ حضور دارند

محمد نوذری در خصوص میزبانی استان البرز در این هفته به خبرنگار مهر گفت: مسابقات بسیار خوب و با کیفیتی را در استان البرز برگزار کردیم و با توجه به استقبال خوب علاقه مندان به تکواندو در سالن کیانپور استان البرز در این هفته شاهد هیجان زیادی در مسابقات بودیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه در این مسابقات تکواندو کاران خوب کرجی در اکثر تیمهای لیگ حضور دارند که این نشان می دهد استان البرز در پرورش تکواندو کاران نقش به سزایی داشته است.

نوذری در خصوص مسابقات ایگ برتر جام خلیج فارس اظهار داشت: مسابقات لیگ از حساسیت بالایی برخوردار است در حال حاضر تیم های دانشگاه آزاد و گاز فجر جم رقابت نزدیکی را برای رسید به جام قهرمانی را آغاز کرده اند وهمچنین شهرداری بندرعباس و باشگاه ملی حفاری نیز برای رسیدن به صدر جدول امیدوار هستند.

محمد نوذری به استعداد های بالقوه ای که در شهرستانهای استان البرز وجود دارد اشاره کرد و ابراز داشت: شهرستانهای استان در زمینه تکواندو استعدادهای زیادی دارند که به کارگیری این استعدادها وظیفه ماست تا بتوانیم از این استعدادها در زمینه رشد و پیشترفت تکواندو استان البرز بهره مند شویم.

وی یادآور شد: با توجه به پتانسیلی که تکواندو استان البرز دارد مطمئنا سال 90 پر بارتر خواهد بود و تکواندوکاران ما حرف های زیادی در سطح ایران و آسیا و جهان برای گفتن خواهند داشت.