مسئول ستاد زکات بهاباد معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کمیته امداد شهرستان بهاباد در جلسه نشست مشترک بخشداران مرکزی، آسفیچ و دهیاران بهاباد با معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان یزد با معرفی مسئول ستاد زکات این شهرستان اظهار داشت: زکات از امور خیر و توصیه شده اسلام است و فرهنگ کار خیر نیز باید در جامعه رشد پیدا کند.

رمضان باقری بیان داشت: یکی از نقشهای مهم کمیته امداد حضرت امام(ره) گسترش زمینه کار و بالا بردن انگیزه کارکردن در جامعه است.

وی افزود: فرهنگ کار باید در جامعه رشد پیدا کند و بر این اساس این نهاد در سال جهاد اقتصادی 352 فرصت شغلی در قالب کار انگیزی، توان افزایی و اشتغال از طریق پرداخت تسهیلات قرض الحسنه در بهاباد اجرا می کند.

وی همچنین از بخشداران و دهیاران حاضر در جلسه خواست تا زمینه لازم را برای آموزش و مشاوره مددجویان زیر پوشش این نهاد مقدس در روستاها و شهرها به منظور ایجاد اشتغال مولد و توان افزایی یاری کنند و آنان را به کار و تلاش تشویق کنند.