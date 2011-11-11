تأکید معاونان دانشگاهها بر ظرفیت سازی برای پذیرش دانشجوی خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه چهل و دومین نشست دو روزه معاونان آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد معاونان آموزشی دانشگاه های کشور از هر اقدام مهم وزارت علوم در حوزه های مختلف حمایت کردند.

شرکت کنندگان در همایش، ضمن گرامیداشت اعیاد مبارک قربان و غدیر و تبریک دهه ولایت به ملت بزرگوار ایران جریان گسترده بیداری اسلامی در منطقه را بازتاب نمایان انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن دانسته و با یقین بر تحقق وعده الهی مبنی بر پیروزی نهایی اسلام، اقدامات ددمنشانه، غیر انسانی و غیر اخلاقی استکبار جهانی به رهبری آمریکای جهانخوار، همچنین ترور دانشمندان ایرانی، اتهام واهی ترور سفیر یک کشور اسلامی در آمریکا و بازی سیاسی آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر تردید در صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران را ترفندی برای نادیده انگاشتن و بی اهمیت جلوه دادن حرکت های مردمی در آن کشورها عنوان کردند.

شرکت کنندگان در نشست با اتکا بر این اصل که تقویت و تحکیم اقتدار ملی از یک سو و تحقق اهداف سند چشم انداز ایران 1404 از سوی دیگر در گرو تولید، ترویج و کاربردی کردن دانش است، ضرورت ارتقاء جایگاه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و انجام اقداماتی به شرح زیر را مورد تاکید قرار دادند.

1- شرکت کنندگان در نشست، اقدامات در حال انجام برای تدوین طرح آمایش آموزش عالی را در راستای عملیاتی کردن احکام برنامه پنجم توسعه اعلام کردند و بر اجرای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه هدفمند آموزش عالی، در تناسب با مزیت های نسبی و نیازهای اساسی استانی و منطقه ای تاکید کردند و از عموم تصمیم سازان و سیاستگذاران درخواست کردند که از اعمال اصل توسعه هدفمند آموزش عالی به طور جدی حمایت کنند.

2- توسعه تحصیلات تکمیلی به عنوان معبر اصلی رسیدن به مرزهای دانش نیازمند فراهم آمدن زیر ساخت های لازم در دانشگاه های ملی دوره های تحصیلات تکمیلی و تحقق افزایش اعتبارات تحقیقاتی تا حد 3 درصد درآمد ناخالص ملی است که به این لحاظ شرکت کنندگان در نشست ضمن قدرشناسی از حمایت های همه جانبه دولت خدمتگزار و مجلس از آنها می خواهد که مبتنی بر این حکم قانونی، همچنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را در جهت تامین زیر ساخت های لازم مورد حمایت قرار دهند.

3- ایجاد ظرفیت های جدید پذیرش دانشجو به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی از احکام اصلی برنامه پنجم توسعه است که با توجه به تقاضای اجتماعی روز افزون و عملیاتی کردن این بخش از اقدامات با تکیه بر توانمندی های بالقوه دانشگاه های مجری دوره های تحصیلات تکمیلی می تواند از آسیب های فرهنگی و اجتماعی همچنین خروج سرمایه های مادی و معنوی جلوگیری کند به این لحاظ شرکت کنندگان در همایش با اعلام آمادگی برای ایجاد ظرفیت های جدید از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می خواهد نسبت به تدوین سازوکارهای لازم برای عملیاتی کردن این بخش از برنامه با لحاظ حفظ کیفیت آموزش عالی اقدام لازم به عمل آورد.

4- شرکت کنندگان در همایش ضمن حمایت از اقدامات انجام یافته در خصوص تحول و بازنگری برنامه های درسی به ویژه در حوزه علوم انسانی خواستار شدند که این فرآیند با جذب مشارکت عموم اندیشمندان و صاحبنظران، مبتنی بر آموزه های اسلامی، اقتضائات بومی و با هدف تولید علم نافع با جدیت پیگیری شود.

5- شرکت کنندگان در همایش، مشارکت، هماهنگی و هم افزایی مجموعه های دانشگاهی در قالب تشکیل کارگروه های شهری، استانی و منطقه ای با هدف ایجاد قطب های دانشگاهی، همفکری و هم اندیشی در تدوین و اجرای برنامه ها، پرهیز از موازی کاری، استفاده بهینه از امکانات موجود و توسعه هدفمند آموزش عالی را خواستار شدند.

6- شرکت کنندگان در همایش بر ضرورت توسعه تعاملات علمی بین المللی و ظرفیت سازی برای پذیرش دانشجویان خارجی به ویژه از کشورهای اسلامی و منطقه تاکید کردند.

7- معاونان آموزش شرکت کننده در همایش با درود به ارواح طیبه شهدای استان کرمان به ویژه شهید گرانقدر دکتر باهنر، مراتب قدرشناسی و امتنان خود را از هیئت رئیسه، مدیران و کارکنان دانشگاه شهید باهنر کرمان ابراز می دارند و ارتقاء جایگاه دانشگاه را با استحضار به خدمات این عزیزان و اعضای هیئت علمی توانمند و دانشجویان مستعد دانشگاه را خواستارند.