دیکته نهادهای اطلاعاتی آمریکا به قلم آمانو جدیدترین حلقه سناریو سازی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه متحد اصولگرایان در مورد گزارش آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی بیانیه ای صادر کرد که متن ان بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه جبهه متحد اصولگرایان در مورد گزارش آمانو؛ تکرار ادعاهای آمریکایی



انتشار گزارش آقای یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‏های صلح¬آمیز هسته‏ای جمهوری اسلامی ایران که با پشتوانه جنجالی رسانه های غربی همراه بود، گزارشی خلاف واقع، غیرمسئولانه و کذب ودر فضایی کاملا تحت تاثیر ابر¬قدرت‏های جهانی برای تکمیل صحنه سازی نظام سلطه جهانی علیه ایران است که بااتهام سراپا دروغ و کذب تمایل ایران به فعالیت نظامی هسته‏ای منتشرشده است.

برهمین اساس جبهه متحد اصولگرایان ضمن محکومیت شدید این‏گونه اقدامات خصمانه آمریکا و بازی ناشیانه آمانو در سناریو سازی آمریکایی ــ اسراییلی، لازم می داند نکاتی را به اطلاع ملت بزرگ و سرافراز ایران اسلامی برساند:



1) گزارش دیکته شده نهادهای اطلاعاتی آمریکا که به قلم آقای آمانو، منتشر شده است به عنوان جدیدترین حلقه از حلقه های سناریو سازی غرب علیه ایران و سندی تاریخی در موضعگیری های غیر حقوقی ، کارشناسی نشده و یکجانبه غرب علیه فعالیت‏های صلح آمیز و بشر دوستانه هسته‏ایی ایران اسلامی تلقی می شود.

همزمانی گزارش آمانو از پرونده هسته‏ای با گزارش احمد شهید در مورد حقوق بشر، سناریوی ترور سفیر عربستان، تهدید پوشالی نظامی از سوی رژیم صیهونیستی، حاکی از آن است که غرب در مقابل قدرت ایمان و وحدت ایرانیان به استیصال افتاده و می‏کوشد تا با هر طریقی با دست و پا زدن‏های بی‏فایده، پروژه‏ای عظیم را برای انحراف افکار عمومی بین المللی تهیه نماید.

غرب تلاش دارد تا با به چالش کشاندن جمهوری اسلامی ایران، معضلات و ضعف شدید نظام لیبرال سرمایه داری در اداره امور جامعه خویش و جهان را فرافکنی نموده تا از این رهگذر مشکلات عدیده مالی و اقتصادی و شکست های مفتضحانه و پی در پی خود را در عراق، افغانستان، لبنان، سوریه، فلسطین و بویژه در جنبش بیداری اسلامی و وال استریت از چشمان تیزبین و منصف ملت¬های جهان بویژه امت اسلامی بپوشاند.

البته به قطع و یقین افکار عمومی بین المللی، فریب «تغییر واقعیتها» و «فرافکنی ها»ی دروغین و پوچ آمریکا و متحدانش را نخواهد خورد. افکار عمومی جهانیان به روشنی دریافته اند که دستکاری و پنهان سازی واقعیت¬ها وفرافکنی پیرامون آنها، ابزارهای دست چندمی شده است که دیگر کارایی گذشته را برای حاکمان نظام سلطه نخواهند داشت.



2) بعد از خیزش‏های عظیم ملت‏های اسلامی علیه حاکمان مستبد و شکست‏های مستمر آمریکا واسراییل، موجودیت غده سرطانی صیهونیست و لیبرال دموکراسی در معرض تهدید جدی قرار گرفته است. اکنون مبارزه و مقاومت کشورهای منطقه در مخالفت با لیبرال‏سرمایه داری متوقف نمانده و برای مبارزات ضداستکباری و ضداستبدادی خود جمهوری اسلامی ایران را به عنوان الگوی اصلی خود قرار داده‏اند.



به نظر می رسد ایالات متحده آمریکا برای یافتن راه حلی برای نجات خود ورژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی به تکاپو افتاده است و در این رهگذر با ایجاد تصویری مبتنی بر گزارش آمانو، احمد شهید و... تلاش دارد با ضربه زدن به جایگاه برجسته و ممتاز ایران در الگو شدن برای تمامی آزادی خواهان و آزاداندشان جهان، خود را از خطر انزوا و نابودی رهایی بخشد و از این طریق منافع نامشروع اش را در سایر کشورها دنبال کند.



3) جبهه متحد اصولگرایان با صراحت اعلام می کند فرزندان خمینی کبیر و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی همچون گذشته محکم تر و فعالانه تر در عرصه بین المللی ظاهر خواهند شد و از برنامه صلح آمیز هسته ایی کشورمان و احقاق حقوق ملت ایران، امت اسلامی و همه مظلومان جهان در صحنه های جهانی دفاع خواهند کرد. بی¬شک امت حزب¬الله با بهره گیری از تمام توان و ظرفیت های علمی جوانان مستعد و هوشمند این آب و خاک، اجازه هیچ گونه زورگویی و تعدی را به هیچ کشوری به ویژه دشمنان قسم خورده اسلام و وحدت میان مسلمانان نخواهند داد و تلاش خواهند نمود همچون گذشته از عزت، کرامت، و شرافت ایران اسلامی پاسداری نمایند.



4) جبهه متحد اصولگرایان بر این باور است که امروز استکبار جهانی طراحی‏های پیچیده‏تری در مقابل رشد روز افزون قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده است. اگر تا امروز گزارش آمانو، گزارش احمد شهید و طرح مضحک ترور سفیر عربستان را در دستور کار داشت و طرح جنون آمیز ترور فرزندان انقلاب از جمله «بقیه السلف شهدا» - سردار اسلام حاج قاسم سلیمانی - را ارایه می کرد در روزهای آینده برای رهایی از فروپاشی نظام سلطه، شاهد افزایش فشار¬ها به ایران اسلامی خواهیم بود لیکن اندیشمندان و نخبگان باید این فرصت تاریخی در فروپاشی نظام سلطه را به درستی دریافت کرده، با بصیرت و شناختن لحظه های حساس تاریخ ساز، مسیر شکل گرفته برای قدرت جهانی اسلام را با وحدت، اتفاق، همدلی و همراهی و قوتی مضاعف در جهت رشد وتعالی امت اسلامی دنبال کنند.



ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان

20 آبان 1390

