حمله انتحاری به نظامیان غربی/ نظامی آمریکایی قاتل به حبس ابد محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی بی سی و شینهوا، دادگاه نظامی ارتش آمریکا "کالوین گیبس" سرباز 26 ساله را به جرم قتل عمد سه افغانی به عنوان سرگرمی به حبس ابد محکوم کرد.

خبر دیگر اینکه رئیس پلیس ولایت پکتیا از یک حمله انتحاری در یک ساختمان دولتی در 100 کیلومتری جنوب شرق شهر کابل و کشته شدن پنج نفر و زخمی شدن یک نفر خبر داد.

بر اساس این گزارش، پنج عامل انتحاری که مجهز به سلاح گرم و جلیقه های انتحاری بودند روز گذشته به یک ساختمان دولتی حمله کردند که یکی از شبه نظامیان بر اثر این انفجار کشته شد.

این حمله زمانی روی داد که مقامات محلی افغانستان با رهبران قبیله نشین در منطقه "چمکنی" درباره اوضاع امنیتی این کشور گفتگو می کردند.

خبر دیگر اینکه وزارت دفاع استرالیا از زخمی شدن یک نظامی در پی درگیریهای مسلحانه با طالبان در ولایت اروزگان در جنوب افغانستان خبر داد.

بر این اساس از ابتدای جنگ در سال 2001 تاکنون بیش از 213 نظامی استرالیایی در افغانستان زخمی شدند.

همچنین در پی کشته شدن یک نظامی انگلیسی در جنوب افغانستان، شمار تلفات ناتو از ابتدای جنگ تاکنون به بیش از 510 نفر رسید.

خبر دیگر اینکه گرجستان از اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان در قالب نیروهای بین المللی کمک به برقراری امنیت این کشور موسوم به ایساف خبر داد.

همچنین "اسماعیل هوتک" مسئول بخش هماهنگی فرماندهی پلیس ولایت هلمند از حمله یک عامل انتحاری با خودروی بمب گذاری شده به کاروان نیروهای خارجی در نزدیکی شهر لشکرگاه و کشته شدن دو نفر و زخمی شدن سه افغانی خبر داد.