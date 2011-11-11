پخش روزانه 12 ساعت برنامه در حوزه کتاب از رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین صوفی با اعلام این خبر گفت: کتاب نقش اساسی در رشد، آگاهی و تنویر افکار دارد. با توجه به اینکه ایران به عنوان یک کشور غنی در زمینه ادبیات محسوب می‌شود و فرهنگ در کشور ما ریشه‌دار است، بنابراین باید فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کشورمان رشد خوبی داشته باشد و روز به روز شاهد رشد آن باشیم.

وی در ادامه افزود: مقام معظم رهبری در این‌باره تاکید فراوانی داشته‌اند به همین دلیل باید سازمان‌های فرهنگی تلاش بیشتری داشته باشند. در مجموع نهادهای مختلف از جمله سازمان صدا و سیما می‌توانند در این باره نقش موثری داشته باشند و گام‌های محکمی بردارند.

معاون صدا عنوان کرد: تاکنون سازمان صدا و سیما برنامه‌های مختلف با موضوع معرفی کتاب، ناشران، گفتگو با نویسندگان و ... تهیه و پخش کرده و در این باره برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای داشته است.

صوفی با اشاره به برنامه‌ریزی شبکه‌های مختلف رادیویی گفت: ما در این باره از سال گذشته برنامه‌ریزی مدونی داشتیم تا برنامه‌های متنوعی در رادیو تهیه و پخش کنیم تا برای شنوندگان مفید بوده و بتوانند نهایت استفاده را ببرنند. شبکه‌های مختلف رادیویی روزانه 460 ساعت برنامه پخش می‌کنند و طبق برنامه‌ریزی که امسال داشتیم 12 ساعت از 460 ساعت به برنامه‌هایی درباره کتاب اختصاص دارد.

وی یادآور شد: در این برنامه‌ها کتاب‌های مناسب در زمینه‌های مختلف معرفی شده و مجری - کارشناسان با نویسندگان گفتگو کرده و کتاب‌های مناسب نقد و بررسی می‌شود. همچنین رویدادهای حوزه کتاب نیز اطلاع‌رسانی می‌شود.

صوفی ادامه داد: در مجموع تعامل خوبی با دست‌اندرکاران چاپ و نشر داریم و برنامه‌های مختلفی تهیه و پخش می‌کنیم. همانطور که می‌دانید شبکه‌های رادیویی به سه دسته عمومی، اختصاصی و تخصصی تقسیم می‌شوند و هر یک از شبکه‌ها با توجه به ماموریتی که برایشان تعریف شده سعی می‌کنند برنامه‌های خاصی در ارتباط با کتاب پخش کنند.

معاون صدا با اشاره به پوشش رسانه‌ای شبکه‌های مختلف رادیویی در دوره برگزاری هفته کتاب گفت: در این دوره سعی می‌کنیم پوشش خوبی از برنامه‌های هفته کتاب بدهیم تا شنوندگان در جریان آخرین اخبار قرار بگیرند. امسال در هفته کتاب برنامه‌های رادیویی رشد کمی و کیفی خواهد داشت. امیدواریم برنامه‌هایی که روی آنتن می‌رود پاسخگوی نیاز و دغدغه‌های شنوندگان باشد.

وی با اشاره به شعار هفته کتاب که «یادگار ماندگار» است، گفت: کتاب بدون شک یادگار ماندگار است و هر چه درباره آن گفته شود باز هم کم است و جای کار دارد. امیدواریم با اقدامات و برنامه‌ریزی صورت گرفته در سازمان صدا و سیما و دیگر نهادها شاهد رشد فرهنگ کتابخوانی در کشورمان باشیم.

نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «یادگار ماندگار» 22 تا 29 آبان ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.