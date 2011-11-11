ظرفیت زیرساختهای ورزشی فارس افزایش می یابد

حسین صادق عابدین در حاشیه برگزاری مسابقات جهانی توآ در پاسخ به سئوالات خبرنگار مهر، افزود: بدلیل عدم وجود زیر ساختهای مناسب مسابقات جهانی به میزبانی شیراز برگزار نمی شد و ما در حال حاضر در تلاشیم این ظرفیت ها را افزایش دهیم.

وی تاکید کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته با توسعه زیر ساختهای ورزشی در شیراز این شهر به یکی از سه شهر برتر کشور در میزبانی مسابقات بین المللی تبدیل خواهد شد.

استاندار فارس تصریح کرد: مردم دنیا علاقه فراوانی برای حضور در شیراز دارند که می توانیم از این فرصت برای کسب میزبانی مسابقات جهانی بیشتر استفاده کنیم.

صادق عابدین یادآور شد: در کشور ایران مسابقات بین المللی فراوانی برگزار می شود که باید به گونه عمل کنیم تا میزبانی مسابقات جهانی بیشتری را به دست آوریم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به زمان شروع ساخت سالن شش هزار نفری شیراز، گفت: زمانی عملیات اجرای ساخت این سالن آغاز می شود که امیدوار باشیم طی دو سال آینده این سالن به بهره برداری رسد.

استاندار فارس افزود: امیدوارم طی سه ماه آینده عملیات اجرایی ساخت این سالن در شیراز آغاز شود.