طرح توانمند سازی بانوان در مدیریت بحران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اکبرپور با بیان اینکه سه استان کرمان، گیلان و کرمانشاه به عنوان استانهای پایلوت اجرای طرح توانمند سازی بانوان در زمینه آموزش های لازم در زمینه مدیریت بحران انتخاب شده اند گفت: توانمند سازی بانوان در این طرح نقش موثری در پیشگیری و کاهش تلفات در حوادث طبیعی دارد زیرا جامعه زنان ما در بحث بحران از پتانسیلهای خوبی برخوردار بوده که می توان با ارائه آموزشهای امداد و نجات به بانوان از ظرفیت آنها استفاده کنیم.



معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور گفت: با توجه به اینکه مرحله نخست این طرح در استان کرمان با موفقیت انجام شده، مرحله دوم آن نیز در زمینه ارائه آموزشهای تخصصی، تا پایان سال انجام می شود.



وی با تاکید بر توسعه آموزشهای امداد و نجات بیان کرد: آموزش قبل از بحران نقش موثری در کاهش خسارات و آلام روحی و روانی در حوادث دارد.



اکبرپور با اشاره به اینکه وزارت کشور از حامیان اجرای این طرح است گفت: با سرمایه گذاری هر چه بیشتر در آموزش، شاهد کاهش خسارات در حوادث هستیم و باید تلاش کرد با توسعه آموزشها و استحکام سازی بناها در زمان بروز حوادث به ویژه زلزله کشته ای را نداشته باشیم.