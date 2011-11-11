به گزارش خبرگزاری مهر، داوری نهایی آثار دوسالانه توسط محمد حسین عماد، ژینوس تقی زاده، کورش گلناری، فاطمه امدادیان، ریما اسلام مسلک، مرتضی نعمت اللهی و حمید سوری انجام می‌شود.

ششمین دوسالانه ملی مجسمه سازی با 67 اثر از 67 هنرمند از دوم آبان ماه در فرهنگسرای نیاوران آغاز شده است و برگزیدگان دوسالانه 23 آبان ماه معرفی می‌شوند اما نمایشگاه دوسالانه تا 26 آبان ماه ادامه دارد.

همچنین در ادامه برنامه‌های ششمین دوسالانه مجسمه سازی تهران، دو فیلم درباره مجسمه شنبه 21 آبان ماه ساعت 16 در فرهنگسرای نیاوران نمایش داده می‌شود.

ششمین دوسالانه ملی مجسمه سازی تهران از سوی مرکز هنرهای تجسمی با همکاری انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران، موسسه توسعه هنرهای معاصر تجسمی معاصر، فرهنگسرای نیاوران و سازمان زیباسازی شهرداری تهران برگزار شده است.