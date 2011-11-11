لرستان در زمینه تحقق میزان اشتغال در رتبه هفتم کشور قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده صبح جمعه در جلسه کارگروه اشتغال استان لرستان با تاکید بر اینکه مسئله اشتغال در کشور یک امر مهم و اساسی است اظهار داشت: در این راستا همه دستگاههای اجرایی مکلف هستند که نهایت تلاش خود را به کار گیرند.

وی با اشاره به جایگاه استان لرستان در زمینه تحقق سهم اشتغال در سالجاری عنوان کرد: استان لرستان در این زمینه در میان 31 استان کشور دارای رتبه هفتم است.

استاندار لرستان با بیان اینکه این میزان تعهد اشتغال در لرستان مطلوب است ولی هنوز راضی کننده نیست گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید با تعامل و همدلی در راستای ایجاد اشتغال در لرستان تلاش بیشتری داشته باشند.

دهمرده با اشاره به میزان اشتغال محقق شده در استان لرستان بیان داشت: تا کنون بیش از 64 درصد سهم اشتغال لرستان در سالجاری تحقق یافته است که امیدواریم طی دو ماه آینده در این زمینه جهش مطلوبی را داشته باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر همکاری بانکهای عامل استان در زمینه پرداخت تسهیلات به طرح های نیمه تمام اشتغالزا یادآور شد: بانکهای عامل استان باید پرداخت تسهیلات لازم به این طرح ها را در اولویت کاری خود قرار دهند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی و بانکها باید به این طرح های نیمه تمام اشتغالزا اهمیت بیشتری بدهند افزود: در این راستا طرح های اشتغالزایی که تا کنون از بانکها هیچ گونه تسهیلاتی دریافت نکرده اند نیز باید در اولویت بانکهای عامل قرار گیرند.

دهمرده با تاکید بر پرداخت سرمایه در گردش به واحدهایی که تا کنون تسهیلاتی از بانکها دریافت نکرده اند عنوان کرد: این طرح های اشتغالزا به مرحله بهره برداری رسیده اند اما به دلیل کمبود نقدینگی با مشکل مواجه شده اند که در این راستا بانکها باید حمایت های لازم را داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی در استان لرستان گفت: در این راستا باید موانع موجود از سر راه سرمایه گذاران داخلی و خارجی برداشته شود.