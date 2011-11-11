اعضای کانون پرورش فکری کودکان مازندران 30 درصد افزایش یافت

قاسم عزیززاده گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آمارهای موجود و ارزیابیهای صورت گرفته از سوی کانون پرورش فکری کشور، عملکرد و برنامه های کانون پرورش فکری مازندران روند رو به رشدی را سپری کرده است.

وی با اشاره به برگزاری همایش مدیران کانون پرورش فکری کشور در مشهد مقدس گفت: از میان پنج ستان کشور که برگزار کننده اردوی منطقه ای اعضاء کانون بودند، از مازندران به عنوان دارنده رتبه اول در برگزاری اردوی فرهنگی، هنری و ادبی اعضای کانون پرورش فکری تقدیر شد.

گرجی، با اشاره به آمار ثبت نام درمراکز فرهنگی و هنری کانونهای پرورش فکری مازندران افزود: با تلاش همکاران به نسبت سالهای گذشته، شاهد استقبال گسترده ای در این خصوص از سوی خانواده ها و اعضا بودیم به طوری که بر اساس ارزیابی بعمل آمده از شش ماهه سال 90 به نسبت مشابه در مقایسه با سال های گذشته، آمار ثبت نام و تمدید عضویت اعضا بیش از 30 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: مازندران به لحاظ کمی در خصوص تعداد شرکت کنندگان در جشنواره های بین المللی قصه گویی کانون، رتبه دوم را در سطح کشور داشته و با برگزاری جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی و حضور گسترده مربیان و اعضای این کانون در این جشنواره و کسب رتبه های برتر از سوی این اعضا،در جشنواره، شاهد روند رو به رشد توانمندیها و فعالیت اعضا و مربیان کانون بودیم.

گرجی ابراز امیدواری کرد: با رویکرد مطالعاتی و برنامه ریزی های کارشناسی، شاهد رشد بیشتر کانون پرورش فکری مازندران در ارائه خدمات به کودکان و نوجوانان این استان که آینده سازان ایران اسلامی هستند باشیم.