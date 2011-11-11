به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دشت‌گلی با بیان این مطلب گفت: در گذشته جشنواره‌هایی همانند رضوی، علوی، عاشورائیان و.. برگزار می‌شد، پس از آن تمام جشنواره‌های دینی بسط و گسترش یافت در جشنواره‌ای به نام تئاتر حقیقت که سال گذشته به صاحبدلان تغییر نام داد. در واقع جشنواره تئاتر صاحبدلان برآیند فعالیت‌های هنری تئاتر دینی در کشور است.

وی با اشاره به نام گذشته این جشنواره توضیح داد: تئاتر حقیقت شاید انتخاب مناسبی با مضامین دینی نداشت. مناسب این جشنواره نبود و تعبیری چون تئاتر غیر حقیقت را نیز در ذهن‌ها تداعی می‌کرد اما صاحبدلان آن مسائلی است که از باورها، دین، اعتقادات آدم‌ها بر می‌آید.

دشت گلی برگزاری این رویداد را مثبت ارزیابی کرد و بیان کرد: این رویداد خوبی است که جشنواره‌های دینی و مذهبی را با موضوعات مختلف در جشنواره‌ای تحت عنوان صاحبدلان گنجانده‌ایم. این جشنواره در سال آینده برترین‌های جشنواره‌های استانی را در خود شاهد خواهد بود.

وی در پایان از آبان ماه به عنوان بهار تئاتر کشور یاد کرد چرا که هم اکنون بیش از هزار اثر نمایشی در کشور در حال اجرا است.