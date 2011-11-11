104 طرح اشتغالزای نیمه تمام لرستان نیازمند تسهیلات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی صبح جمعه در جلسه کارگروه اشتغال استان با اشاره به طرح های نیمه تمام اشتغال در لرستان اظهار داشت: با توجه به اطلاعات احصا شده در حال حاضر 48 طرح نیمه تمام اشتغالزا در استان وجود دارد که از تسهیلات بانکها استفاده کرده اند ولی در حال حاضر دچار مشکل شده اند.

وی با بیان اینکه این تعداد طرح بیش از 20 میلیارد تومان تسهیلات از بانکهای عامل استان دریافت کرده اند گفت: این در حالیست که این 48 طرح اشتغالزا برای ادامه فعالیت خود نیازمند 13 میلیارد تومان تسهیلات دیگر هستند.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان بیان داشت: این طرح ها مربوط به دستگاههای اجرایی مانند جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و ... است.

چگنی یادآور شد: این 48 طرح مربوط به شهرستانهایی مانند نورآباد، الشتر، دورود، خرم آباد و... است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح هایی که تا کنون از بانکهای استان تسهیلات دریافت نکرده اند بیان داشت: در حال حاضر 56 طرح اشتغالزا در لرستان وجود دارد که از بانکهای استان تسهیلاتی دریافت نکرده اند و با مشکل مواجه هستند.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی این طرح های اشتغالزا بین 70 تا 80 درصد است ادامه داد: اعتبار مورد نیاز برای رفع مشکل این طرح های اشتغالزا 20 میلیارد تومان است.