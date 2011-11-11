به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل زندانهای استان تهران به مناسبت هفته کتاب٬ کارگروهی را تشکیل داده است تا فهرستی از کتابهای مورد نیاز مددجویان کودک و نوجوان (زیر 18 سال) و بزرگسال (25 سال به بالا) را در حوزههای ادبیات داستانی و نمایشی تهیه و با کمک معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و در اختیار آنان قرار دهد.
بر این مبنا٬ فهرستی بالغ بر 2 هزار و 200 جلد کتاب با موضوعات تاریخی٬ داستانی٬ دفاع مقدس و ... از سوی این کارگروه تهیه شده است که این کتابها تامین و در هفته کتاب در اختیار مددجویان قرار میگیرد.
این کتابها نخست در قالب نمایشگاههای کتاب در زندانهای استان تهران به نمایش درمیآیند و پس از اتمام هفته کتاب٬ در کتابخانههای زندانها قرار میگیرند.
نمایشگاه کتاب دانشگاهی با تخفیف 50 درصد افتتاح میشود
چهارمین دوره نمایشگاه سالانه کتاب دانشگاهی نیز با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز 25 آبان ماه در و همزمان با چهارمین روز هفته کتاب آغاز به کار میکند.
در نمایشگاه سالانه کتاب دانشگاهی، آثار ارائه شده با تخفیف ویژه 50 درصد برای دانشگاهها و تخفیف 30 درصد برای دانشجوها و اساتید ارائه خواهد شد که از این مقدار، نیمی سهم یارانه دولتی و نیمی دیگر از محل تخفیف ناشران است.
همچنین برای عموم مخاطبان نیز کتابهای ارائه شده با 20 در صد تخفیف نمایشگاهی عرضه میشود.
در این دوره نمایشگاه کتاب دانشگاهی، شیوههای سنتی عرضه کتاب کنار گذاشته شده وعرضه کتاب به شکل قفسهای است.
علاوه بر این برای نخستین بار از شیوه شابک برای فروش کتاب در این نمایشگاه استفاده خواهد شد و با توجه به اینکه شمارههای شابک در سیستم رایانهای ثبت شده است، با استفاده از آن شناسایی و فروش انجام میشود. با این تمهید ناشران میتوانند سطح کیفی خود را با استفاده از نیاز سنجی و پی بردن به خلاهای موجود ارتقا بخشند.
چهارمین دوره نمایشگاه سالانه کتاب دانشگاهی از 25 تا 30 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاههای شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو از ساعت 9 تا 18، دایر میشود.
مشارکت فعال استانها در برنامههای هفته کتاب
در نوزدهمین دوره هفته کتاب، ادارات کل فرهنگ و ارشاد 32 استان کشور، همراه با 226 دستگاه و سازمان که در اجرای برنامههای هفته کتاب با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همکاری داشتند، 742 برنامه را در این هفته به اجرا در میآورند.
از میان ادارات کل ارشاد استانها، استان تهران با 60 برنامه، استان کرمان با 59 برنامه، استان چهارمحال و بختیاری با 53 برنامه، استان گلستان با 49 برنامه و استان قزوین با 48 برنامه، بیشترین تعداد برنامههای استانی را دراختیار دارند.
همچنین ادارات کل ارشاد استانهای خوزستان با 4 برنامه، سیستان و بلوچستان و آذربایجانغربی هر کدام با 8 برنامه، استان اصفهان با 9 برنامه و کرمان جنوبی با 10 برنامه، تعداد دیگری از برنامههای استانی در هفته کتاب را اجرا میکنند.
بر اساس این گزارش، برگزاری 95 نمایشگاه کتاب، 59 برنامه تجهیز و افتتاح کتابخانه، 53 برنامه اهدای کتاب، برگزاری 51 نشست و جلسه نقد با موضوع کتاب، برپایی 10 برنامه نشست تخصصی، برگزاری 17 برنامه مرتبط با شعر و شب شعر، 67 مسابقه کتابخوانی، برگزاری 11کارگاه آموزشی، 31 برنامه تلویزیونی و رادیویی، برگزاری 96 برنامه تجلیل و تقدیر از خادمان حوزه نشر و رونمایی، 40 جشن کتاب و 29 برنامه دیدار و بازدید، برنامههای استانها در هفته کتاب است.
دانشجویان در مسابقه کتابخوانی غدیر شرکت میکنند
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات به مناسبت هفته کتاب، مسابقه کتابخوانی غدیر را در سطح دانشگاهها برگزار میکند.
در این مسابقه کتابخوانی که با همکاری معاونت فرهنگی وزارت علوم و نهاد کتابخانههای عمومی کشور برگزار میشود، کتابهایی با مضامین خطبه غدیر به دانشگاهها ارسال شده تا علاقمندان با مطالعه آنها در این مسابقه شرکت کنند.
برگزیدگان این رقابت ادبی در روزهای پایانی هفته کتاب اعلام خواهد شد.
علاوه بر این مسابقات کتابخوانی دیگری نیز به مناسبت نوزدهمین هفته کتاب در سطح دانشگاههای کشور برگزار میشود.
نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «یادگار ماندگار» 22 تا 29 آبان ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار میشود.
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