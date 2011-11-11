  1. استانها
  2. لرستان
۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

جمشیدی مطرح کرد:

ایجاد شبکه های تامین کننده طرحهای اشتغالزا در لرستان ضروری است

ایجاد شبکه های تامین کننده طرحهای اشتغالزا در لرستان ضروری است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان بر ضرورت ایجاد شبکه های تامین کننده طرح های اشتغالزا در این استان تاکید کرد.

سعید جمشیدی صبح جمعه در حاشیه جلسه کارگروه اشتغال استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخی طرح های اشتغالزایی که در استان ایجاد می شود در ادامه کار خود دچار مشکل می شوند که در این راستا ایجاد شبکه های تامین کننده و پشتیبانی برای این واحدهای تولیدی ضروری است.

وی با بیان اینکه در این راستا باید از کارشناسان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف استفاده شود بیان داشت: این افراد می توانند مشاوره های لازم را در زمینه مواد اولیه، بهداشت، بحث پزشکی، دارو، نگهداری و تامین مواد اولیه و ... به واحدهای تولیدی ارائه دهند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان با تاکید بر اینکه در این صورت نقاط ضعف این طرح های اشتغالزا پوشش داده می شود، عنوان کرد: همچنین بازارهای مصرف و صنایع تبدیلی در استان نیز شناسایی و راه اندازی خواهد شد.

کد مطلب 1457398

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها