ایجاد شبکه های تامین کننده طرحهای اشتغالزا در لرستان ضروری است

سعید جمشیدی صبح جمعه در حاشیه جلسه کارگروه اشتغال استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخی طرح های اشتغالزایی که در استان ایجاد می شود در ادامه کار خود دچار مشکل می شوند که در این راستا ایجاد شبکه های تامین کننده و پشتیبانی برای این واحدهای تولیدی ضروری است.

وی با بیان اینکه در این راستا باید از کارشناسان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف استفاده شود بیان داشت: این افراد می توانند مشاوره های لازم را در زمینه مواد اولیه، بهداشت، بحث پزشکی، دارو، نگهداری و تامین مواد اولیه و ... به واحدهای تولیدی ارائه دهند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان با تاکید بر اینکه در این صورت نقاط ضعف این طرح های اشتغالزا پوشش داده می شود، عنوان کرد: همچنین بازارهای مصرف و صنایع تبدیلی در استان نیز شناسایی و راه اندازی خواهد شد.