گزارش آژانس در مورد ایران بی منطق و سخیف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین که در مسجد النبی برگزار شد اظهار داشت: گزارش آمانو در مورد فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران غیرمنطقی است و دستان آمریکا و سران استکبار در تنظیم آن کاملا مشهود است.

وی افزود: سران استکباری در این گزارش کاملا نقش داشته اند و بی پایه و اساس بودن مسائل مطرح شده در آن نشان می دهد این کار تحت فشار شدید کشورهای غربی بویژه آمریکا و اسرائیل جنایتکار صورت گرفته است.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به شکست آمریکا در کشورهای منطقه تصریح کرد: آمریکا به بهانه مبارزه با تروریزم با لشکرکشی به عراق و افغانستان با شکست سنگینی مواجه شد و امروز با طرح ترور فرماندهان نظامی ایران می خواهد این شکست را به خیال خام خود جبران کند اما ملت ایران از این تهدیدها هراسی ندارد و در این جبهه نیز آنها را با شکست سنگین مواجه خواهد کرد.

خطیب جمعه قزوین یادآور شد: پیروزی ملتهای منطقه و سقوط حکومتهای جنایتکار در مصر و لیبی و شکست نقشه های آمریکا در این نقشه ها و وقوع حادثه وال استریت در بطن آمریکا بیانگر آن است که دولت های استکباری در راس آنها، آمریکا به بحرانی جدی روبرو شده اند و از درون در حال فروپاشی هستند.

وی اقتدار نظام اسلامی را مرهون اتکاء مردم به ائمه معصومین (ع) و ولایتمداری آنها دانست و گفت: ایران اسلامی با اتکاء به خداوند و با عزت و اقتدار در برابر دشمنان ایستادگی کرده و امروز نیز با تبعیت از رهبر و حفظ وحدت به تهدیدی پاسخ کوبنده خواهد داد.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به فرا رسیدن عید سعید غدیر خم اظهارداشت: ولایت علی ابن ابی طالب (ع) حلقه اتصال و پیوند مسلمانان جهان است و همه ما نیز باید تلاش کنیم با تدوین فلسفه آن برای عموم مردم این عید را با شکوه برگزار کنیم

حجت الاسلام عابدینی در خصوص ارتحال علامه طباطبایی مفسر قرآن و سالروز شهادت شهید اندرزگو نیز مطالبی بیان کرد.