شب شعر ولایت در کنگاور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مراد امانی گفت: به منظور اهمیت جایگاه واقعه غدیر و همچنین ارج گذاری به تلاش ها و آثار شاعران اهل بیت (ع) این اداره شب شعر ولایت را با حضور شاعران نامی این شهرستان برگزار می کند.

رئیس ارشاد اسلامی شهرستان کنگاور تاکید کرد: هدف از برگزاری شب شعر ولایت را روح بخشین به حاثه غدیر دانست و افزود: شعر می توانند جان وروح انسان را تجسم بخشد و شاعران می توانند با اشعار خود مروج بزرگ حادثه غدیر خم باشند.

وی تصریح کرد: شاعران کنگاوری که دل در گرو ولایت دارند و در طول سالیان متمادی با اشعار خود که جوهره ولایی داشته است در تمامی میدان‌های نظام مقدس انقلاب اسلامی ثابت کرده‌اند همواره دنباله‌رو ولایت هستند این بار نیز اشعار خود را در خصوص واقعه غدیر می‌سرایند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کنگاور، در پایان با اشاره به اینکه این مراسم با حضور شعرای نامی برگزار می شود، گفت: شب شعر ولایت از سوی این اداره و با همکاری انجمن ادبی همدلان روز (23 آبان) در مجتمع فرهنگی هنری هنری یادگار امام این شهرستان برگزار می شود.

