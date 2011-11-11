انحراف پس از رحلت پیامبر(ص) صدمات فراوانی به اسلام وارد آورد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در خطبه های نماز جمعه ورامین، پس از دعوت خود و نمازگزاران جمعه به رعایت تقوای الهی و تبریک پیشاپیش عید غدیر خم افزود: فرمان خداوند به رسول اکرم(ص) بود که حکم مرا به مردم ابلاغ کن و اگر نشود رسالتت ناتمام می ماند و پیامبر(ص) نیز در یک چهارراه که به طرف چهار استان راه داشت، همه را فراخواندند و خطبه مفصل و مهم غدیر را قرائت کردند.

وی تصریح کرد: گرمای هوا فوق العاده زیاد بود، لکن فرمان خدا را نمی شد به تأخیر انداخت و لذا پیامبر از اصحاب در این مورد، عهد و پیمان گرفتند و از مسلمانان خواستند از حضرت امیرالمؤمنین(ع) به عنوان امین آن حضرت اطاعت کنند و مخالفت نکنند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین افزود: برحسب نقل تاریخ، آن افرادی که جزو نفرات اولی بودند که با حضرت امیر(ع) بیعت کردند، همانهایی بودند که پس از پیامبر(ص) ادعای خلافت کرده و به مخالفت پرداختند.

وی تأکید کرد: با توجه به آنکه از واقعه غدیر تا روز رحلت پیامبر(ص) دو ماه و چند روز بیشتر نمی گذرد، نمی توان گفت این آقایان غدیر را فراموش کردند، امروز بیش از یک میلیارد مسلمان در جهان وجود دارد که عده قلیلی از آنها شیعه هستند.

ضعف امروز در برخی کشورهای اسلامی و تفرقه بین مسلمانان ریشه در انحراف صدر اسلام دارد

آیت الله محمودی ادامه داد: انحرافی که از صدر اسلام و پس از رحلت پیامبر به وجود آمد، صدمات فراوانی به اسلام وارد آورده و ضعف امروز موجود در برخی کشورهای اسلامی و تفرقه بین مسلمانان ریشه در همان انحراف دارد.

وی نسبت به فریب دنیا هشدار داده و افزود: افراد چشم دارند اما نمی بینند، گوش دارند اما نمی شنوند و نسبت به مسائل گوناگون، حق را می دانند لکن آن را نمی گویند و اینها به دلیل این است که عقل دارند لکن تعقل نمی کنند و این به دلیل رنگهای دلفریب دنیاست که بسیاری از افراد را فریفته است.

علت اساسی شیوع بدحجابی در جامعه بی تفاوتی برخی متدینان است

باسابقه ترین امام جمعه کشور، بار دیگر نسبت به وضعیت اسفناک حجاب در شهرستان ورامین هشدار داد و گفت: علت اساسی شیوع بدحجابی در جامعه بی تفاوتی برخی متدینان است، همه باید در میدان باشند و احساس وظیفه کنند.

وی تأکید کرد: اگر بی عفتی و بی حجابی در جامعه فراگیر شود، عاقبت بدی خواهیم داشت و آحاد مردم باید این موضوع را درک کنند و بی تفاوتی نسبت به این معضل فرهنگی را کنار بگذارند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین حساسیت نسبت به شیوع بدحجابی را وظیفه اقشار مختلف مردم اعم از کسبه، فرهنگیان، مسئولین، روحانیون و … دانسته و خواستار اهتمام نسبت به این امر خطیر شد.