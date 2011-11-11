پنج طلا و یک برنز دیگر برای ورزشکاران توآ ایران کسب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برگزاری فینال مسابقات جهانی توآ در شیراز ورزشکاران تیم ملی ایران در سه بخش گیلما، مایانا و دو چوب همچنان مقام های برتر را در اختیار دارند.

وزن 75- دو چوب

1- جل از کامرون

2- فرید از پاکستان

3- محمود فرجی از ایران

وزن 90- دو چوب

1- مهدی مرادپور ایران

2- لویز کارسوس بماو برزیل

3- مانجل باکادال کامرون

4- رونین پوهاماهیل سنگاپور

وزن 72- مایانا

1- افشین شیخ احمدی ایران

2- تارخ از اردن

3- سیلستر از کنیا و مارک انتونی از کانادا

وزن 87- مایانا

1- بهزاد گرجی از ایران

2- مارتین از ترینیداد و توباگو

3- خان آقا از افغانستان و دانیل از کاستاریکا

وزن 77- مایانا

1- علیرضا نادعلیان از ایران

2- فلیپه زا برزیل

3- اسمت نوروزی از افغانستان و موریس مانوز پدرا از کاستاریکا

وزن 82- مایانا

1- علیرضا فیضی از ایران

2- تاثر آکار از آلمان

3- ویسودین داکویین از افغانستان و ماساعبداله یب از آذربایجان

فینال مسابقات جهانی توآ همچنان در چهار وزن دیگر در حال انجام است.