  1. استانها
  2. فارس
۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۱۸

در مسابقات جهانی/

پنج طلا و یک برنز دیگر برای ورزشکاران توآ ایران کسب شد

پنج طلا و یک برنز دیگر برای ورزشکاران توآ ایران کسب شد

شیراز – خبرگزاری مهر: پنج مدال طلا و یک برنز دیگر برای ورزشکارن تیم ملی ایران در مسابقات جهانی توآ کسب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برگزاری فینال مسابقات جهانی توآ در شیراز ورزشکاران تیم ملی ایران در سه بخش گیلما، مایانا و دو چوب همچنان مقام های برتر را در اختیار دارند. 

وزن 75- دو چوب

1- جل از کامرون

2- فرید از پاکستان

3- محمود فرجی از ایران

وزن 90- دو چوب

1- مهدی مرادپور ایران

2- لویز کارسوس بماو برزیل

3- مانجل باکادال کامرون

4- رونین پوهاماهیل سنگاپور

وزن 72- مایانا

1- افشین شیخ احمدی ایران

2- تارخ از اردن

3- سیلستر از کنیا و مارک انتونی از کانادا

وزن 87- مایانا

1- بهزاد گرجی از ایران

2- مارتین از ترینیداد و توباگو

3- خان آقا از افغانستان و دانیل از کاستاریکا

وزن 77- مایانا

1- علیرضا نادعلیان از ایران

2- فلیپه زا برزیل

3- اسمت نوروزی از افغانستان و موریس مانوز پدرا از کاستاریکا

وزن 82- مایانا

1- علیرضا فیضی از ایران

2- تاثر آکار از آلمان

3- ویسودین داکویین  از افغانستان و ماساعبداله یب از آذربایجان                                                                           

فینال مسابقات جهانی توآ همچنان در چهار وزن دیگر در حال انجام است.

کد مطلب 1457408

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها