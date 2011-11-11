پنج طلا و یک برنز دیگر برای ورزشکاران توآ ایران کسب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برگزاری فینال مسابقات جهانی توآ در شیراز ورزشکاران تیم ملی ایران در سه بخش گیلما، مایانا و دو چوب همچنان مقام های برتر را در اختیار دارند.
وزن 75- دو چوب
1- جل از کامرون
2- فرید از پاکستان
3- محمود فرجی از ایران
وزن 90- دو چوب
1- مهدی مرادپور ایران
2- لویز کارسوس بماو برزیل
3- مانجل باکادال کامرون
4- رونین پوهاماهیل سنگاپور
وزن 72- مایانا
1- افشین شیخ احمدی ایران
2- تارخ از اردن
3- سیلستر از کنیا و مارک انتونی از کانادا
وزن 87- مایانا
1- بهزاد گرجی از ایران
2- مارتین از ترینیداد و توباگو
3- خان آقا از افغانستان و دانیل از کاستاریکا
وزن 77- مایانا
1- علیرضا نادعلیان از ایران
2- فلیپه زا برزیل
3- اسمت نوروزی از افغانستان و موریس مانوز پدرا از کاستاریکا
وزن 82- مایانا
1- علیرضا فیضی از ایران
2- تاثر آکار از آلمان
3- ویسودین داکویین از افغانستان و ماساعبداله یب از آذربایجان
فینال مسابقات جهانی توآ همچنان در چهار وزن دیگر در حال انجام است.
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