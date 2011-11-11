بصریت افزایی در بین جوانان برای مقابله با توطئه های دشمن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسام الدین مجتهدی در خطبه های نماز جمعه سنندج اظهار داشت: دشمنان نظام اسلامی به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی از تمامی تلاش خود برای منحرف کردن نسل جوان استفاده می کنند که آگاهی بخشی و بصیرت افزایی در راستای مقابله با توطئه های دشمن یک نیاز لازم و ضروری است.

وی ادامه داد: وقتی که دشمن از حربه های مختلف برای مقابله با نظام اسلامی استفاده کرده و به شکست انجامید این بار می خواهد با منحرف کردن نسل جوان از مسیر و راه الهی توطئه های خود را عملی کند که حضور همه جانبه مردم در صحنه و آگاهی از دسیسه های دشمن در این راستا یک نیاز لازم و ضروری به شمار می رود.

امام جمعه سنندج با اشاره به توطئه های دشمنان و ارائه قرائت های منحرف از دین مبین اسلام یادآور شد: دشمن با حمایت از گروه ها و نحله های منحرف می خواهد اسلام آمریکایی را در جهان ترویج دهد و علما و روحانیان در راستای مقابله با این توطئه دشمن رسالت بسیار مهمی بر عهده دارند.

ماموستا مجتهدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امنیت کنونی نظام اسلامی که به برکت وجود رهبر معظم انقلاب اسلامی و حضور مردم در صحنه به دست آمده است، افزود: وجود امنیت یک نیاز مهم برای توسعه و پیشرفت کشور است و به همین دلیل باید شکرگذار این وضعیت بسیار خوب در کشور باشیم.

وی جمهوری اسلامی ایران را یکی از امن ترین کشورهای جهان عنوان کرد و بیان کرد: برای تامین امنیت در کشور رشادت های بسیار زیادی در سه دهه اخیر صورت گرفته است و همه ما وظیفه داریم که برای دفاع از ارزشهای نظام اسلامی در صحنه حضور داشته باشیم.

امام جمعه سنندج در بخش پایانی خطبه های نماز جمعه از حضور اقشار مختلف مردم این شهر در مراسم ختم درگذشت همسر خود تقدیر و تشکر کرد.