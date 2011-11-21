حبیب‌الله والی‌نژاد مدیر گروه حماسه و دفاع شبکه اول درباره روایتگری کتاب دا در قالب برنامه "دا" به خبرنگار مهر گفت: این کار تجربه خوبی بود و بازخوانی یک کتاب به صورت فتورمان موفق از آب درآمد. البته بخشی از جذابیت کار خوانش کتاب توسط عده‌ای از بازیگران سینما است که شکل جدیدی از این نوع برنامه‌ها را به وجود آورده است.

وی با اشاره به انیمیشن‌های این برنامه افزود: تجربه‌های اول همیشه کمی ضعف دارند. از ابتدا نیز طرحی ارائه شده بود که برای اجرای آن به دنبال ساختار و شیوه جدیدی بودیم تا در یک کار گروهی کتاب در جدیدترین ساختار بازخوانی شود و در نهایت تهیه کننده و کارگردان به این ساختار رسیدند.

مدیر گروه حماسه و دفاع شبکه اول در پاسخ به اینکه آیا این تجربه درباره کتاب‌های دیگری نیز تکرار خواهد شد؟ اظهار کرد: "دا" نقطه آغاز راه بود. نگاه من این است که کتاب بعدی نباید تکرار همین تجربه بود و اینطور ادامه دادنش، چندان جذاب به نظر نمی‌رسد و گروه حماسه و دفاع در نظر دارد همیشه دست به تجربه‌های تازه‌ای بزند.

والی‌نژاد تصریح کرد: مطمئناً تجربه‌های بعدی در شکل‌های جدیدی ارائه خواهد شد، انیمیشن‌ها قوی‌تر خواهد بود و در کنار انتخاب یک کتاب مناسب در بخش گرافیکی کار نیز بهتر عمل خواهیم کرد.