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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

خحت الاسلام لائینی:

غدیر تبلور ولایت الهی در جامعه اسلامی است

غدیر تبلور ولایت الهی در جامعه اسلامی است

نکا - خبرگزاری مهر: امام جمعه نکا از غدیر به عنوان تبلور ولایت الهی در جامعه اسلامی یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر محمدی لایینی در خطبه های امروز نماز جمعه نکا، با سفارش همه مسلمانان و نمازگزاران به تقوای الهی گفت: دشمنان نانجیب اسلام و در رأس آنان آمریکای جنایتکار سعی می کند شیعه هراسی و ایران هراسی را در منطقه پیاده کند.

وی افزود: استکبار باید بداند ایران برای تمام کشورها به خصوص کشورهای منطقه به عنوان حامی و مرشد شناخته شده و هیچ توطئه ای نمی تواند چهره ایران را در جهان و منطقه مخدوش کند.

محمدی لایینی افزود: رمز پیروزی انقلاب اسلامی، مقابل رژیم  پهلوی و پیروزی  رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس، توکل به خدا ،عشق به  امام(ره) و رهبری بود و اکنون پس از گذشت 32 سال از  پیروزی انقلاب اسلامی ایران توانستیم در پناه خداوند و زیر چتر ولایت، انقلاب را حفظ و توطئه های خصمانه دشمنان را خنثی  کنیم.
 
خطیب نماز جمعه نکا افزود: امروزه شیطنتهای دشمنان و خیمه شب بازیهای آنان، پیچیده، هنرمندانه و علمی تر شده که همه ما به خصوص جوانان ما هوشیار باشند و برای مقابله با جنگ نرم و ظریف آنان خودمان را آماده کنیم و این آمادگی همان  در خط رهبری بودن و پشت سر ولایت فقیه بودن است تا نگذاریم دشمنان ما به اهدافشان برسند.
 
لائینی گفت: فشارها، تحریم ها وتهدیدهای دشمنان نباید اتحاد و انسجام ملت را تحت الشعاع قرار دهد و باید با تمام قوا برای اجرای فرمان رهبری آماده باشیم.
 
وی افزود: آمریکا و اسرائیل می دانند که با مداخله نظامی در ایران به نتیجه ای نخواهند رسید و ملت با سیلی ارتش، سپاه و بسیج  تجاوز آنها را پاسخ می دهند.
 
امام جمعه نکا با بیان اینکه ایران  به عنوان یک کشور قدرتمند  اسلامی در منطقه  شناخته شده است افزود: آمریکا باید بداند امروز ایران نه رقیب ضعیفی مثل صدام و قذافی است که بتواند به راحتی  آن را شکست دهد و نه رقیبی اهل معامله مثل چین و روسیه بودهکه بتواند با آن معامله کند بلکه ایران کشوری اسلامی است که حامی صلح و آرامش در جامعه بوده و با غارتگری و وحشی گریهای آمریکا مخالف است و تهدیدهای آنان هیچ تاثیری ندارد.
 
وی با تبریک به مناسبت عید غدیرگفت: روز عید غدیر، تبلور و تداوم ولایت خداوند بوده و ورود ولایت از سلسله انبیا به  امامان و نتیجه  پذیرش این ولایت، حزب الله بودن و روسفیدی در دنیا و آخرت است.
 
خطیب نماز جمعه در ادامه به روز 24 آبان روز کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و گفت: متاسفانه فرهنگ کتابخوانی در جامعه  ما  رواج و توسعه  کمرنگی داشته که باید تلاش کنیم این عمل به صورت یک عادت خوب  در جامعه رواج پیدا کند و فرزندان ما علاوه بر کتابهای درسی، کتابهای غیر درسی را مطالعه تا  موجب رشد فکری، فرهنگی و معلومات آنان شود.
 
کد مطلب 1457411

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