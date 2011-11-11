غدیر تبلور ولایت الهی در جامعه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر محمدی لایینی در خطبه های امروز نماز جمعه نکا، با سفارش همه مسلمانان و نمازگزاران به تقوای الهی گفت: دشمنان نانجیب اسلام و در رأس آنان آمریکای جنایتکار سعی می کند شیعه هراسی و ایران هراسی را در منطقه پیاده کند.

وی افزود: استکبار باید بداند ایران برای تمام کشورها به خصوص کشورهای منطقه به عنوان حامی و مرشد شناخته شده و هیچ توطئه ای نمی تواند چهره ایران را در جهان و منطقه مخدوش کند.

محمدی لایینی افزود: رمز پیروزی انقلاب اسلامی، مقابل رژیم پهلوی و پیروزی رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس، توکل به خدا ،عشق به امام(ره) و رهبری بود و اکنون پس از گذشت 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران توانستیم در پناه خداوند و زیر چتر ولایت، انقلاب را حفظ و توطئه های خصمانه دشمنان را خنثی کنیم.

خطیب نماز جمعه نکا افزود: امروزه شیطنتهای دشمنان و خیمه شب بازیهای آنان، پیچیده، هنرمندانه و علمی تر شده که همه ما به خصوص جوانان ما هوشیار باشند و برای مقابله با جنگ نرم و ظریف آنان خودمان را آماده کنیم و این آمادگی همان در خط رهبری بودن و پشت سر ولایت فقیه بودن است تا نگذاریم دشمنان ما به اهدافشان برسند.

لائینی گفت: فشارها، تحریم ها وتهدیدهای دشمنان نباید اتحاد و انسجام ملت را تحت الشعاع قرار دهد و باید با تمام قوا برای اجرای فرمان رهبری آماده باشیم.

وی افزود: آمریکا و اسرائیل می دانند که با مداخله نظامی در ایران به نتیجه ای نخواهند رسید و ملت با سیلی ارتش، سپاه و بسیج تجاوز آنها را پاسخ می دهند.

امام جمعه نکا با بیان اینکه ایران به عنوان یک کشور قدرتمند اسلامی در منطقه شناخته شده است افزود: آمریکا باید بداند امروز ایران نه رقیب ضعیفی مثل صدام و قذافی است که بتواند به راحتی آن را شکست دهد و نه رقیبی اهل معامله مثل چین و روسیه بودهکه بتواند با آن معامله کند بلکه ایران کشوری اسلامی است که حامی صلح و آرامش در جامعه بوده و با غارتگری و وحشی گریهای آمریکا مخالف است و تهدیدهای آنان هیچ تاثیری ندارد.

وی با تبریک به مناسبت عید غدیرگفت: روز عید غدیر، تبلور و تداوم ولایت خداوند بوده و ورود ولایت از سلسله انبیا به امامان و نتیجه پذیرش این ولایت، حزب الله بودن و روسفیدی در دنیا و آخرت است.

خطیب نماز جمعه در ادامه به روز 24 آبان روز کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و گفت: متاسفانه فرهنگ کتابخوانی در جامعه ما رواج و توسعه کمرنگی داشته که باید تلاش کنیم این عمل به صورت یک عادت خوب در جامعه رواج پیدا کند و فرزندان ما علاوه بر کتابهای درسی، کتابهای غیر درسی را مطالعه تا موجب رشد فکری، فرهنگی و معلومات آنان شود.

