ارتقای مرتبه علمی سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان

عبدالله حاتم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عباس صادقی و حسین آقابابایی عضو هیئت علمی دانشکده علوم انسانی و بهرام قلمی عضو هیئت علمی دانشکده علوم پایه به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.

وی اظهارداشت: عباس صادقی دارای دکتری روانشناسی آموزشی از دانشگاه منچستر انگلستان، عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی و حسین آقابابایی عضو هیئت علمی و مدیر گروه آموزشی حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان هستند.

رئیس دانشگاه گیلان گفت: بهرام قلمی دارای دکتری تخصصی شیمی - فیزیک و به عنوان مدیر گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم پایه این دانشگاه است.

وی ادامه داد: دانشگاه گیلان به عنوان یکی از دانشگاه های برجسته کشوردر خطه سر سبز شمال توانسته در بیش از 30 سال فعالیت خود به تربیت و آموزش جمع کثیری از جوانان این مرز و بوم بپردازد و برای رشد و توسعه علمی کشور و تربیت متخصصان متعهد گام های بلندی بر دارد.

حاتم زاده گفت: این دانشگاه بر ارتقای سطح آموزش، توسعه پژوهش های کاربردی و بنیادی، تولید علم و جنبش نرم افزاری و توسعه روابط و همکاریهای علمی بین المللی بر اساس شاخص های سند چشم انداز توسعه کشور، همت گمارده و توانسته توفیقات مطلوبی را کسب کند.

وی افزود: ارتقای سطح فرهنگی دانشگاه بر اساس آموزه های ارزشمند اسلامی و آرمان های انقلاب، توسعه تحصیلات تکمیلی، جهت دهی فعالیت های آموزشی و پژوهشی در راستای رفع نیازها و پیشرفت علمی کشور، توجه به نخبگان و فرهیختگان، ایجاد فضای همدلی، پویایی و نشاط، ارتقای شاخص های توسعه و بهره وری، افزایش درآمدهای اختصاصی، توسعه فضاهای فیزیکی و تکمیل طرح های نیمه تمام از مهمترین برنامه ها و اهداف دانشگاه است که برای رسیدن به آن تلاش می شود.

رئیس دانشگاه گیلان یادآورشد: بدون شک رشد و شکوفایی این دانشگاه به ویژه در سالهای اخیر حاصل تلاش تمامی استادان، دانشجویان و کارکنان دانشگاه بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با همکاری و تعامل تمامی استادان و دانشجویان بتوان جایگاه دانشگاه را در بین مراکز آموزش عالی جهان ارتقا بخشیده و تلاش همه در جهت خدمت به میهن اسلامی موجب رضای حق تعالی قرار گیرد.