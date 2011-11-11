شهادت پاداش مومنان حقیقی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر جمعه در مراسم هفتمین روز شهادت شهید محمود اسماعیلی در روستای آهنگرکلای بخش شیرگاه شهرستان سوادکوه با اشاره به اینکه به تعبیر قرآن شهدا زنده بوده و نزد معبودشان روزی می خورند، افزود: شهادت پاداش مومنان حقیقی و مجاهدان در راه خداست.

طاهایی تصریح کرد: شهدا به ظاهر از کنار ما رفته، در حالی که به تعبیر شهید دکتر بهشتی ما شهدا را تازه به دست آورده ایم.

استاندار مازندران، با اشاره به اینکه شهید اسماعیلی زندگی جدیدی را با شهادت خود آغاز کرده است، افزود: انسانها از درک این زندگی جدید عاجز بوده اما آثارش را می توان مشاهده کرد که اجتماع عظیم مردم بر مزار این شهید والامقام یکی از نشانه هاست.

گروهبان یکم شهید محمود اسماعیلی از پرسنل خدوم نیروی انتظامی، چندی پیش در استان سیستان و بلوچستان به دست اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مازندران بیش از 10 هزار و 400 شهید را در دوران انقلاب، دفاع مقدس و برهه کنونی تقدیم اسلام کرده است.