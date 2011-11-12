"انتخاب به خاطر دخترم" در یزد کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه و رضا دختری را به نام رویا که از فاجعه زلزله بم به جای مانده به فرزندی قبول می کنند، رویا در یک حادثه رانندگی جان خود را از دست می دهد و فاطمه پس از گذشت شش ماه با این موضوع نمی تواند کنار بیاید و به اصرار بستگانش به یک آسایشگاه بیماران روانی فرستاده می شود اما فاطمه روایتی دیگر از ماجرا دارد که داستان فیلم را رقم می زند.

"انتخاب بخاطر دخترم" به تهیه کنندگی عباس گلرسان و کارگردانی فریدون کرمی به مدت 90 دقیقه در حال تولید است.

تصویر بردار این مجموعه محمد راسخ و صدابردار آن حمید خرداد مهر هستند.

مدیر تولید این تله فیلم نیز علی نوابی و نویسنده آن امید شاهنده و گریمورهای آن نیز کیخسرو بامسی و فاطمه دهقان منشادی هستند.

تله فیلم انتخاب بخاطر دخترم به سفارش سیمای استانها در معاونت شبکه تابان در حال تهیه است.

این تله فیلم با حضور حجت الاسلام صداقت کشفی قائم مقام و جمعی از معاونان مرکز صدا و سیمای یزد کلید خورد.