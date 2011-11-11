غدیرخم عید " الله اکبر"‌ و بزرگترین عید خداست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ملکی، در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرستان قصرشیرین با اشاره به تهدیدات دشمنان و بدخواهان نظام بر علیه ملت و دولت ایران اسلامی، گفت: ملت ایران هر لحظه و هر ساعت آمادگی کامل دارد که با امر رهبر انقلاب اسلامی، برای دفاع از آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی، جان خود را فدا کنند.

حجت الاسلام ملکی با اشاره به اینکه در عید غدیرخم تمام فرشتگان و پیامبران شادمان هستند، افزود: شیخ عاملی از قول امام جعفر صادق(ع) در کتاب "وسایل الشیعه" آورده اند که عید غدیر خم بزرگترین اعیاد خداوند است که خدا پیامبری مبعوث نکرده مگر این روز را عید بگیرد و عظمت آن را نشناخته باشد که نام این روز در آسمان یوم العهد و در زمین یوم المیثاق و روز پیمان محکم و حضور همگانی است.

خطیب جمعه قصرشیرین گفت: عید غدیرخم همانند سایر اعیاد مسلمان اعمالی دارد که انجام آنها مستحب است.

وی تاکید کرد: در روز عید غدیر خم مومن باید صله رحم، نذر و نیاز، رسیدگی به مستمندان و دیگر اعمال مستحب را انجام دهد زیرا این روز برای ما مسلمانان روزی بزرگ و الهی است.

ملکی با اشاره به شخصیت علمی و اسلامی علامه طباطبایی، گفت: علامه طباطبایی مولف کتاب با ارزش "تفسیر المیزان" از فیلسوفان و مفسران صاحب نظر در قرآن است که نقش عظیمی در انتقال معارف اسلامی به نسلهای بعدی را بر عهده داشته است.

امام جمعه شهرستان قصرشیرین در پایان خطبه های این هفته نماز جمعه قصرشیرین تصریح کرد: قرآن بارها با آیات خود، مردم را از تعصاب بی جای قومی و قبیله ای منع کرده است، زیرا تعصب در مقابل حق چیزی جز سقوط ارزشهای انسانی را در پی ندارد و تعصبات بی جا انسان را به بن بست و قهقرا می کشاند.