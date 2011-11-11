  1. استانها
  2. تهران
۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۵۳

دومین همایش‌ مردمی "پیشگیری و درمان چاقی" در تهران برگزار می ‌شود

دومین همایش‌ مردمی "پیشگیری و درمان چاقی" در تهران برگزار می ‌شود

تهران - خبرگزاری مهر: دومین دوره همایشهای مردمی با موضوع پیشگیری و درمان چاقی از 24 تا 26 آبانماه در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر علمی این همایش‌ مردمی گفت: دراین همایش آموزشی، افراد با نحوه پیشگیری و درمان چاقی با حضور پزشکان و متخصصان تغذیه آشنا می ‌شوند.

دکتر محمد هاشمی با بیان این که چاقی، تناسب اندام، سلامت شعار این دوره است، اظهار داشت: رازهای لاغری، رژیم‌های غذایی، ورزش، تغذیه سالم، شیوه زندگی، بارداری و چاقی، روش‌های جدید جراحی، مسائل روانی تبلیغات ماهواره‌ای و قرص‌های لاغری محورهایی است که در این همایش عنوان و مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: درمان چاقی باید چند تخصصی باشد که این مسئله حلقه مفقوده در درمان چاقی در کشور ماست و با برگزاری چنین همایشهایی سعی می‌ شود این حلقه‌های مفقوده برطرف و تعامل سازنده‌ای بین پزشکان و متخصصان تغذیه و بیمار برقرار شود.

این مسئول گفت: در این همایش، افراد با حضور در پانلها، سئوالات خود را از پزشکان و متخصصان حاضر در پانل می پرسند و جواب خود را در همانجا دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه حضور در این همایش برای عموم آزاد و رایگان است، اظهارداشت: این همایش با همکاری انجمن پیشگیری و درمان چاقی و با همکاری شهرداری تهران برگزار می ‌شود.

علاقه مندان نیز برای ثبت نام رایگان در همایش می ‌توانند به سایت www.nofat.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 1457424

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها