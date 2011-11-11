دومین همایش‌ مردمی "پیشگیری و درمان چاقی" در تهران برگزار می ‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر علمی این همایش‌ مردمی گفت: دراین همایش آموزشی، افراد با نحوه پیشگیری و درمان چاقی با حضور پزشکان و متخصصان تغذیه آشنا می ‌شوند.

دکتر محمد هاشمی با بیان این که چاقی، تناسب اندام، سلامت شعار این دوره است، اظهار داشت: رازهای لاغری، رژیم‌های غذایی، ورزش، تغذیه سالم، شیوه زندگی، بارداری و چاقی، روش‌های جدید جراحی، مسائل روانی تبلیغات ماهواره‌ای و قرص‌های لاغری محورهایی است که در این همایش عنوان و مورد بررسی قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: درمان چاقی باید چند تخصصی باشد که این مسئله حلقه مفقوده در درمان چاقی در کشور ماست و با برگزاری چنین همایشهایی سعی می‌ شود این حلقه‌های مفقوده برطرف و تعامل سازنده‌ای بین پزشکان و متخصصان تغذیه و بیمار برقرار شود.

این مسئول گفت: در این همایش، افراد با حضور در پانلها، سئوالات خود را از پزشکان و متخصصان حاضر در پانل می پرسند و جواب خود را در همانجا دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه حضور در این همایش برای عموم آزاد و رایگان است، اظهارداشت: این همایش با همکاری انجمن پیشگیری و درمان چاقی و با همکاری شهرداری تهران برگزار می ‌شود.

علاقه مندان نیز برای ثبت نام رایگان در همایش می ‌توانند به سایت www.nofat.ir مراجعه کنند.