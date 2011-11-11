انتقال 4 هزار نظامی آمریکایی حاضر در عراق به کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، فرمانده تیپ یکم زرهی نیروهای جنگی آمریکا درعراق در بیانیه ای اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد 4 هزار نفر از نیروهای جنگی خود را پس از خروج نظامیان آمریکایی از عراق به کویت منتقل کند.

وی به زعم خود مدعی شد: این نیروها به عنوان نیروی ذخیره محسوب می شوند و هدف از انتقال آنها به کویت مقابله با هرگونه تهدید احتمالی اعم از تهدید ایران یا مقابله با ناامنی درعراق است.

این فرمانده در ادامه گفت: ما با این اقدام پایبندی خود را به امنیت و ثبات منطقه و برقراری رابطه مستحکم با شرکای منطقه ای مان اعلام می کنیم.

تمامی نظامیان آمریکایی حاضر درعراق باید طبق توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن تا 31 دسامبر سال جاری میلادی خاک عراق را ترک کنند.