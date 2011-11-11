قانون جدید توزیع سیگار در استرالیا/ اعتراض شرکتهای تولیدکننده سیگار

به گزارش خبرگزاری مهر، اقدام جدید دولت استرالیا برای پیشگیری جوانان از استعمال سیگار نظر بسیاری از کشورها را خود جلب کرده است. شاید بتوان گفت که استرالیا اولین کشوری در جهان است که سیگار را در پاکتهای یکسان به خریدار عرضه می کند.

بر اساس این گزارش در قانون جدید این کشور آمده است: از این پس شرکتهای تولیدکننده سیگار قادر به نمایش رنگها، طرحها و یا لوگوی روی پاکت نیستند و تمامی سیگارها در بسته های سبز رنگی عرضه می شود که هشدارهای پزشکی بیش از 75 درصد روی پاکتها را پوشانده است.

این قانون از دسامبر سال آینده اجرا شده و نیکولا راکسان وزیر بهداشت استرالیا اعلام کرده است: دولت این کشور از هر شیوه ای برای کاهش تعداد افراد سیگاری استفاده خواهد کرد.

البته شرکتهای دخانیات هم بیکار ننشسته اند وعلیه دولت استرالیا شکایتهایی را تنظیم کرده اند. مانند شرکت فیلیپ موریس که یکی از اصلی ترین شرکتهای تولید کننده سیگار در این کشور است و مدعی شده دولت استرالیا بهای گزافی را بابت این شیوه ضد تجاری خواهد پرداخت و شاید مجبور به هزینه میلیاردی بابت این کارش شود.