برزیل میزبان جام ملت های آفریقا را شکست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که به میزبانی گابن در "لبریول"، پایتخت این کشور، برگزار شد، تیم برزیل با نتیجه 2 بر صفر از سد حریف خود گذشت.

ساندرو، مدافع برزیل، در دقیقه 11 گل نخست بازی را وارد دروازه گابن کرد. اندرسون هرنانس هافبک باشگاه لاتزیو 10 دقیقه قبل از پایان نیمه نخست روی ارسال یوناس با یک ضربه سر گل دوم را وارد دروازه گابن کرد تا برزیل در همان نیمه نخست و در زمینی کاملا خیس و هوایی بارانی کار میزبان جام ملت های آفریقا را یکسره کند.

گابن به همراه گینه استوایی میزبانان مشترک جام ملت های آفریقا 2012 خواهد بود که در ماه های ژانویه و فوریه ( دی و بهمن 1390) برگزار خواهد شد.

