"امانوئل آدبایور" به تیم ملی توگو بازمی گردد

به گزارش خبرگزاری مهر، آدبایور بعد از حمله افراد ناشناس به اتوبوس تیم ملی توگو در آنگولا که منجر به کشته شدن سه نفر شد از همراهی تیم ملی کشورش انصراف داد.

اما در جلسه‌ای که چهارشنبه بین سران فوتبال توگو و آدبایور برگزار شد این مهاجم 27 ساله اعلام کرد بار دیگر برای تیم ملی کشورش به میدان خواهد رفت.

فدراسیون فوتبال توگو در بیانه‌ای اعلام کرد: امانوئل آدبایور بار دیگر علاقه‌اش به بازگشت به تیم ملی را ابراز کرده و در جام ملت‌های آفریقا و همچنین مقدماتی جام جهانی 2014 ما را همراهی خواهد کرد.

آدبایور نیز در گفتگو با بی بی سی اظهار داشت: از اینکه به تیم ملی کشورم بازگشته‌ام خوشحالم و اکنون خود را برای دیدار مقابل گینه بی سائو آماده می کنم. امیدوارم بازگشت من بتواند به تیم ملی توگو و نتایج این تیم کمک کند.