فرسودگی عامل فروریختن یک ساختمان دو طبقه مسکونی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، تخریب خانه ای قدیمی در ساعت 04:12 دقیقه بامداد امروزتوسط اهالی محل به سامانه 125 اطلاع داده شد که بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 5 وگروه امداد و نجات یک این سازمان به محل حادثه واقع درخیابان هلال احمر، خیابان عباسی جنوبی اعزام شدند تا ایمن سازی لازم را در محل انجام دهند.

بنابه اظهار هادی میر افضلی معاون عملیات منطقه یک سازمان آتش نشانی تهران، خوشبختانه هنگام ریزش ساختمان هیچ یک از ساکنین در آن حضور نداشتند و به کسی آسیب نرسید.

وی که در لحظات اولیه درمحل حادثه حضوریافت، افزود: این ساختمان قدیمی در داخل کوچه قرار داشت و درحالی که اهالی محل درخواب بسر می بردند به طور ناگهانی بخش عمده ای از آن با صدای مهیبی به داخل کوچه ریزش کرد که باعث ترس و وحشت مردم شد.

میرافضلی خاطر نشان کرد: خوشبختانه با توجه به خلوت بودن کوچه در زمان وقوع حادثه، به هیچ کس صدمه ای نرسید فقط4 تن از ساکنان ساختمان مجاور آن به علت فروریختن آوار ومسدود شدن در خروجی محل سکونت شان و هم چنین معبر کوچه در داخل ساختمان خود بدام افتادند که با تلاش آتش نشانان همگی سالم به بیرون منتقل شدند.

وی فرسوده بودن این ساختمان قدیمی را علت ریزش آن ذکرکرد وافزود: امدادگران آتش نشانی به محض رسیدن، ضمن ایمن سازی محل حادثه، با توجه به اینکه ممکن بود افرادی در زیر آوار مانده باشند، اقدام به برداشتن آوار کردند.

این مدیر آتش نشانی از مالکان این گونه ساختمان های قدیمی و درمعرض تخریب خواست که هرچه زود تر نسبت به ایمن سازی و یا تخریب آنها اقدام کنند تا از بروز هر گونه حوادثی برای شهروندان جلوگیری شود.

وی گفت: این نوع ساختمان ها به تعداد فراوان در سطح شهر تهران به ویژه در محلات قدیمی پراکنده اند که به دلیل فرسودگی مصالح ونامقاوم بودن آنها در مقابل باران و کوچک ترین لرزش و یا زمین لرزه، هرلحظه ممکن است بر سر ساکنان و یا رهگذران فرو ریزند که متاسفانه نیز اغلب این گونه حوادث همواره با خسارات جانی و مالی نیزهمراه است.