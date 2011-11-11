سناریوی جدید امریکا ناکام می ماند/ ولایت سد محکمی در برابر استکبار

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های نماز جمعه این هفته تبریز افزود: گزارش جدید آمانو ضمن اینکه حیثیت آژانس را در افکار عمومی زیر سئوال برد، مورد قبول کشورهایی مانند چین و روسیه واقع شد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه گزارش آمانو نیز در راستای سیاست اعمال فشار علیه ایران است ادامه داد: همزمان با این صحنه‌سازی تهدیدهای نظامی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز شده و دور تازه ای از جنگ روانی علیه مردم ایران آغاز شده است.

شبستری با اشاره به بحران های گریبانگیر غرب و نظام سرمایه داری، هدف هیاهوی جدید استکبار را انحراف افکار عمومی از مشکلات داخلی خواند و گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با این توطئه‌ها می‌خواهند صدای جنبش وال‌استریت و قیام‌های مردم منطقه خاورمیانه به گوش جهانیان نرسد.

وی تاکید کرد: حرکتهای امروز جهان حاکی از آن است که افکار عمومی دنیا دیگر فریب سیاست بازیهای غرب نخواهند شد.

آیت‌الله شبستری یادآور شد: بعد از اتهام بی‌پایه و اساس مبنی بر تلاش ایران برای اقدام ترور سفیر عربستان در آمریکا و جریان ترور فرمانده‌هان سپاه ایران در کنگره آمریکا، گزارش دبیرکل آژانس انرژی هسته‌ای پازل و فیلم از قبل طراحی شده آمریکا و رژیم صهیونیستی را برای همگان آشکار کرد.

امام جمعه تبریز با اشاره به بازتاب پاسخ دندان شکن رهبر فرزانه انقلاب به به تهدیدات استکبار اظهار داشت: فرمایشات قاطع رهبر معظم انقلاب سد محکمی در مقابل جنگ روانی دشمنان ایجاد کرد.

آیت الله شبستری تاکید کرد: همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند، ما در مقابل تهدید، تهدید می‌کنیم و هر کسى فکر تجاوز به جمهورى اسلامى ایران در مخیله‌اش خطور کند، باید آماده دریافت مشت‌هاى پولادین باشد.

امام جمعه تبریز همچنین افزود: مردم غیور و قهرمان آذربایجان مراتب پشتیبانی خود را از فرمایشات مقتدرانه‌ رهبر معظم انقلاب اعلام کرده و تا آخرین نفس برای جهاد علیه دشمنان اسلام آمادگی دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن عید سعید غدیر، بر لزوم ترویج فرهنگ غدیر در جامعه اسلامی تاکید کرد.