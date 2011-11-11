کتابخانه‌ تخصصی مطالعات زنان در تهران افتتاح می ‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در هفته کتاب، این کتابخانه تخصصی مطالعات زنان را افتتاح می‌ کند.

این کتابخانه که پنجمین کتابخانه تخصصی این مرکز به حساب می ‌آید، در حال حاضر حدود 2500 عنوان کتاب، مجله و پایان‌ نامه در حوزه زنان و مسائل مربوط به این قشر از جامعه را در اختیار دارد.

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی همچنین در نوزدهمین هفته کتاب از 17 عنوان کتاب که با موضوع تصحیح متون خطی و چاپ عکسی از کتابهای خطی است، رونمایی خواهد کرد.

نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار "یادگار ماندگار" 22 تا 29 آبانماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌ شود.