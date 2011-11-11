مهر اصالت یونسکو زمینه ساز حضور هنرمندان در بازارهای جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ تراب محمدی گفت: مهر اصالت یونسکو که در راستای ارتقای کیفیت و بسط و توسعه صنایع دستی ملت ها اعطا می شود، حضور در بازارهای رقابتی مقصد را تسهیل می کند.

وی نشان مرغوبیت صنایع دستی را برترین برنامه یونسکو برای حمایت از آفرینندگان صنایع دستی عنوان کرد و گفت: این نشان به دنبال تشویق هنرمندان و صنعتگران برای ساخت و تولید صنایع دستی با استفاده از مهارت ها، نقوش و موضوع های سنتی به شکل نوآورانه است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با تاکید بر اینکه با این روش می توان از تداوم و پایداری سنت ها و مهارت ها اطمینان حاصل کرد، اظهار داشت: نشان مرغوبیت صنایع دستی یونسکو به نوعی جواز اصالت یک کالا محسوب می شود.

محمدی تاکید کرد: صنایع دستی بیانگر وضعیت هنر و صنعت مردم یک سرزمین به شمار می آید و با ارزش ترین اثر هنری ساخته دست انسان است که استعداد و ذوق سانده را نشان می دهد.

وی با اشاره به جایگاه و ارزش صنایع دستی ملل مختلف و لزوم حفظ آن گفت: صنایع دستی نقش به سزایی در شکل گیری هویت فرهنگی و هنری مردم یک کشور دارد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بیان کرد: نشان مرغوبیت صنایع دستی یونسکو هر دو سال یکبار به آثاری تعلق می گیرد که بر اساس معیارهای تعریف شده تولید می شوند.

محمدی یادآور شد: هنرمندان متقاضی آذربایجان شرقی می توانند برای دریافت فرم های شرکت در برنامه نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی و کسب اطلاعات بیشتر به معاونت صنایع دستی استان به نشانی تبریز – خیابان امام خمینی(ره) – نبش خیابان شهید جدیری – ساختمان شماره دو سازمان در استان مراجعه کنند.