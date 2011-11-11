اوج ولایتمداری در روز عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام عبدالعلی استیری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان فیروزکوه با اشاره به عید سعید غدیر خم افزود: در روز عاشورا عده‌ای در ولایتمداری به درجه اعلا رسیدند که حضرت ابوالفضل(ع)، حبیب بن مظاهر، حضرت علی‌اکبر(ع) و سایر شهدای کربلا در اوج ولایتمداری هستند.

وی اظهار داشت: ولایتمداری یعنی اینکه نباید از ولایت عقب بیفتیم و گوش به فرمان رهبری باشیم؛ ولایتمداری به معنی اعمال حضرت فاطمه‌ زهرا(س) و حضرت زینب(س) است زیرا آنها تابعیت محض از امیرالمومنین (ع) داشتند.

حجت‌ الاسلام استیری تصریح کرد: در روز عید غدیر، پیامبر اسلام(ص)، امیرالمومنین (ع) را به عنوان وصی و جانشین خود انتخاب کردند تا جامعه اسلامی بعد از پیامبر (ص) بدون رهبر رها نشود.

جامعه اسلامی هیچ گاه بدون رهبری رها نشده است

امام جمعه فیروزکوه گفت: جامعه اسلامی هیچ گاه بدون رهبری رها نشده است و بعد از امامان نیز ولی فقیه عادل جانشین آنها هستند.

وی افزود: یکی از درسهایی که می ‌توان از غدیر گرفت، توجه به ارزشهای معنوی و شخصیت امام علی(ع) است؛ پیامبر(ص)، امام علی(ع) را به خاطر فضائل گسترده ایشان به عنوان جانشین خودشان معرفی کردند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان فیروزکوه تأکید کرد: تمام دنیا باید تا زمانی که زمین و زمان برقرار است، از فضائل امیرالمؤمنین(ع) بهره ‌مند شوند.

وی درس دوم غدیر را مسئله لزوم انسجام و وحدت دانست و با بیان اینکه باید از امام علی (ع) اتحاد را آموخت، افزود: پس از واقعه غدیر، برخی حد امام علی (ع) را نادیده گرفتند اما ایشان به خاطر اینکه وحدت و اتحاد جامعه اسلامی حفظ شود، سکوت کردند.

امام جمعه فیروزکوه بیان کرد: با اینکه حق با امام علی (ع) بود اما ایشان سکوت کردند به خاطر اینکه نمی ‌خواستند لطمه‌ ای بر پیکره اسلام وارد شود؛ با این همه، امروز می ‌بینیم که عده‌ای حقی ندارند ولی بر طبل اختلافات می ‌کوبند.

وی ادامه داد: درس سوم که باید از واقعه غدیر آموخت، درس ولایتمداری است و اینکه حول محور ولایت فقیه بچرخیم و امید است که همه ما بتوانیم زیر پرچم ولایت حرکت کنیم و تابع محض رهبری باشیم.

حفظ خط فکری تشیع از کارهای ارزنده امام هادی (ع) بود

نماینده ولی فقیه در شهرستان فیروزکوه در بخش دیگری از خطبه ها با تبریک میلاد مسعود امام هادی(ع) افزود: حفظ خط فکری تشیع از کارهای ارزنده امام هادی (ع) بوده است.

وی تصریح کرد: امام هادی (ع) کارهای ارزشمندی انجام دادند و شاگردان متعدد برجسته‌ای تربیت کردند که حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از شاگردان ارزشمند آن امام همام هستند.

حجت‌ الاسلام استیری ادامه داد: اگر زیارتنامه جامعه کبیره را بررسی کنیم یک دنیا مطلب دارد که در این زیارتنامه، امام هادی(ع) جامعه را کم کم برای غیبت امام عصر (عج) آماده می ‌کنند.