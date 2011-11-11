طرحهای آب و برق را نباید به خاطر مسائل سیاسی متوقف کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو ظهر جمعه در مراسم افتتاح همزماه 16 طرح شرکت برق منطقه ای استان خوزستان در شهرستان اهواز اظهار کرد: در زمان حاضر 65 هزار میلیارد تومان پروژه در بخش آب و 55 هزار میلیارد تومان پروژه در بخش برق کشور در حال اجرا است که تکمیل و بهره برداری از آنها می تواند کشور را در بخش انرژی متحول کند.

وی افزود: در این بین بشترین پروژه های افتتاحی در بخش برق کشور در استان خوزستان صورت گرفته که این مسئله در وزارت نیرو باعث افتخار ما است که می توانیم در این استان که حق زیادی به گردن ما دارد این تعداد پروژه افتتاح کنیم.



نامجو عنوان کرد: طرحهای آب و برق اساس توسعه و پیشرفت هستند و نباید آنها را به خاطر مسائل سیاسی و مالی متوقف کنیم ضمن اینکه هر گونه کوتاهی در اجرای پروژه های آب و برق از جانب مردم پذیرفتنی نیست.



وزیر نیرو با اشاره به اینکه این وزارتخانه تصمیم جدی دارد از تمام ظرفیتهای صنعت آب و برق کشور بیشترین استفاده و بهره برداری را داشته باشد، گفت: قصد داریم از تمامی اعتبارات ممکن در بخش دولتی، بانک توسعه اسلامی و بانک جهانی برای فعال سازی این پروژه ها تا حد امکان استفاده کنیم.



نامجو افزود: البته وضع طرحهای آب و برق در دولت دهم بهبود مناسبی یافته و نسبت به گذشته از جهشی مناسب برخوردار است به همین دلیل من امیدوار هستم با ادامه این روند و تکمیل پروژه های در دست اجرا بتوانیم به پیشرفت توسعه مناسبی در این بخش دست پیدا کنیم.



وی با اشاره به اینکه این وزارتخانه به علت برخی مشکلات از برنامه ریزی های امسال خود تا حدودی عقب افتاده است، تصریح کرد: سعی می کنیم با افزایش تلاش خود، این عقب ماندگی ها را تا زمان باقیمانده تا پایان سال جبران و عقب ماندگی خود را برطرف کنیم.



وزیر نیرو با اشاره به اینکه تمامی فعالیتهای صورت گرفته در بخش آب و برق در خوزستان نمی تواند عقب ماندگی های هشت سال جنگ تحمیلی در این استان را برطرف کند، گفت: میزان پروژه ها و طرحهای اجرا شده در استان آنقدر بالا است که باعث حسادت سایر استانهای کشور به خوزستان می شود ولی باید عنوان کرد که استان از طرفیت بالایی برای اجرای طرحهای آب و برق برخوردار است و هیچ استانی تا این حد ظرفیت ندارد.



نامجو به پروژه انتقال آب از طریق تونل بهشت آباد اشاره کرد و گفت: این کار به صورت کامل کارشناسی شده است. اصولا در وزارت نیرو هر وزیری که روی کار بیاید بدون کار کارشناسی نمی تواند طرح و پروژه ای را اجرا کند به همین دلیل اعتقاد دارم این پروژه و سایر پروژه های این وزارتخانه کاملا کارشناسی شده است.



وی افزود: اجرای این پروژه با نگاه منطقی به منابع آبی پائین دست و بالا دست صورت گرفته تا این وزارتخانه بتواند در مسیر صحیح گام بردارد.



وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات به وجود آمده در پرداخت حقوق کارکنان برخی سازمانهای زیر مجموعه وزارت نیرو گفت: به زودی این مشکل را به صورت کاملا جدی پیگیری می کنم.