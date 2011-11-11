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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۲۱

ایران قهرمان اولین دوره مسابقات جهانی توآ شد

ایران قهرمان اولین دوره مسابقات جهانی توآ شد

شیراز – خبرگزاری مهر: تیم ملی توآ ایران قهرمان اولین دوره مسابقات جهانی توآ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر جمعه در پایان سه روز رقابت  مردان و زنان ورزشکار 44 کشور دنیا در رشته توآ تیم ایران با کسب 13 طلا و یک برنز به مقام قهرمانی مسابقات دست یافت.

تیم کامرون با یک طلا و یک برنز و تیم افغانستان با دو نقره و چهار برنز مقام دوم و سوم مسابقات را کسب کردند.

 در رشته گیلما، ایران سه طلا، روسیه یک نقره و سنگار دو برنز

رشته دو چوب، ایران دو طلا و یک برنز،کامرون یک طلا و افغانستان دو نقره

رشته مایانا، ایران هشت مدال طلا، کاستاریکا یک نقره، دو برنز و آلمان یک نقره و یک برنز به دست آورد.

کد مطلب 1457461

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