یک روز تعطیلی اضافه برای عید فطر به عید غدیر افزوده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد علاءالدینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند ، ضمن تبریک به مناسبت ولادت امام هادی (ع) و عید سعید غدیر افزود: غدیر روز تعلیم الگوی همیشگی حکومت و الگویی برای حکومت‌های الهی است و باید بدانیم که غدیر یکی از جلوه‌های شخصیت علی(ع) است نه اینکه به واسطه داشتن غدیر به امام علی(ع) افتخار کنیم.

وی ادامه داد: اگر هم بخواهیم بهتر بیان کنیم به یادآوری سخن امام خمینی (ره) می ‌پردازیم که فرمودند "غدیر از علی(ع) است نه علی(ع) از غدیر"؛ امیرالمؤمنین(ع) به دست پیامبر اکرم(ص) تربیت شدند و اگر ایشان مبعوث شده بودند که فقط امام علی (ع) را تربیت کنند به تنهایی کافی بود.

غدیر یک عید حکومتی است و در مقابل تفکر دین جدای از سیاست قرار دارد

امام جمعه دماوند تأکید کرد: غدیر جلوه‌ای از امام علی (ع) است و عیدی برای مظلومان جهان است؛ غدیر یک عید حکومتی است و در مقابل تفکر دین جدای از سیاست قرار دارد.

وی ادامه داد: غدیر به ما فهماند که باید به دنبال اجرای دین باشیم و اگر اجرای دین از ابتدا به دست امام علی (ع) بود، امروز جامعه بشری از رفاه بیشتری برخوردار بود.

علاءالدینی افزود: غدیر روز تعلیم الگوی همیشگی حکومت و الگویی برای حکومتهای الهی است که متعلق به همه عصرهاست.

باید فرهنگ کتابخوانی بین اقشار مختلف جامعه تبلیغ شود

امام جمعه دماوند در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی بیان داشت: باید فرهنگ کتابخوانی بین اقشار مختلف جامعه تبلیغ شود و مانند غذا خوردن به یک فعالیت روزمره و عادی تبدیل شده و باید برای انس کودکان و دانش‌آموزان با کتاب بیشتر برنامه‌ ریزی شود.

وی تأکید کرد: سخنان پیامبر(ص) در روز عید غدیر در قالب کتابی به نام خطابه غدیر در آمده که خوب است این کتاب بین دانش‌آموزان توزیع شود.

حجت‌الاسلام علاءالدینی افزود: مؤمنان می‌ توانند برای گره‌ گشایی نذر کنند و جلسه بگذارند و در محافل خود خطبه غدیر را بخوانند.