سید مجتبی شهیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشنواره موضوعی، در دو بخش حرفه‌ای و آماتور برگزار می‌شود، که علاقمندان به شرکت در آن باید عکس‌های خود از لحظات شاد کودکان به دبیر‌خانه جشنواره ارائه دهند.

وی در رابطه با آخرین مهلت ارسال عکس‌ها، انتخاب و داوری آثار برتر، گفت: علاقه‌مندان به شرکت در این جشنواره تا آخر آبان ماه فرصت دارند که عکس‌های خود را به دبیر‌خانه این جشنواره ارسال کنند، مرحله انتخاب و داوری آثار در دی ماه سال جاری انجام و اختتامیه و نمایشگاه نیز بهمن ماه برگزار می‌شود.

مدیر اجرایی بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان بیان داشت: علاقمندان به کسب اطلاعات بیش‌تر، ضوابط، مقررات و جوایز جشنواره نیز می‌توانند به پایگاه اینترنتی www.labkhandekoodak.ir مراجعه کنند.

وی جشنواره فیلم کودک را مجالی برای همگان دانست و اظهار داشت: با استفاده از این جشنواره می‌توان استعداد‌های بالقوه‌ای که توان ظهور نداشته‌اند را به حالت بالفعل تبدیل کرد.

شهیدی ادامه داد: استفاده حداکثری از این ظرفیت‌ها فقط با نمایش فیلم محقق نمی‌شود بلکه برای تحقق این مهم باید برنامه‌های جانبی جشنواره را بیش از پیش تقویت کرد و جشنواره عکس «لبخند فرشته‌ها» نیز یکی از همین برنامه‌ها است که از طرف دبیر‌خانه جشنواره بیست و پنجم پیش‌بینی شده است.