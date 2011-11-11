جشنواره فیلم کودک و نوجوان مردم شادی و تحرک مردم را به دنبال دارد

مصطفی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار‌داشت: اکران فیلم‌های جشنواره فیلم کودک و نوجوان چیزی متفاوت از سایر فیلم‌های به نمایش گذاشته در سینماها است، چرا که شادی و نشاطی را که جشنواره فیلم کودک دارد در دیگر جشنواره‌ها حتی فجر هم شاهد نیستیم.

وی حضور گسترده هنرمندان ایران و سایر کشورها را از دیگر مزایای جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان دانست و افزود: این فرصت، مجال بسیار خوبی برای تبادل اطلاعات در عرصه سینما است.

مدیر موسسه ایران فیلم در رابطه با تاثیرات مثبتی که جشنواره بر افزایش کیفیت سالن‌های سینمای شهر برجای می‌گذارد، بیان‌داشت: جشنواره فیلم کودک و نوجوان نه تنها در ارتقای کیفی سطح آثار بلکه در نزدیک‌تر شدن سطح سالن‌های سینما به سمت استانداردها نیز مفید است.

هاشمی تاکید کرد: برخوردار شدن سینماهای کل کشور از فیلم‌های کودک در طول یک سال و تشویق و ترغیب تولیدکنندگان از نکات مثبت جشنواره فیلم کودک و نوجوان است.

وی در خصوص تیم اجرایی بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، یادآور شد: این جشنواره که امسال بیست‌وپنجمین دوره خود را سپری می‌کند مدیران اجرایی با تجربه‌ای را با خود همراه ساخته که با تجربه چندین ساله در این زمینه قادر به تشخیص شرایط اجرایی آن و بهتر برگزار شده جشنواره هستند.

مدیر ایران فیلم تصریح کرد: تولید فیلم کودک جدید و آموزنده نه تنها کودکان و خانواده‌ها را راضی نگه می‌دارد، بلکه سینما‌داران نیز مشتاق اکران چنین فیلم‌هایی در سینماهای خود خواهد کرد.