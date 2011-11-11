9 سالن و 8 سینمای اصفهان میزبان جشنواره فیلم کودک هستند

مجتبی شهیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: انتخاب سینما‌های مناسب به جهت نمایش فیلم‌های جشنواره در اصفهان بسیار سخت بود و بار دیگر به ما نمایان شد اصفهان تا چه حد از نبود سینما‌های خوب و مناسب، رنج می‌برد.

وی ادامه داد: سینما‌های فرشچیان، سپاهان، ساحل، تالار سوره، کتابخانه مرکزی، هنر‌سرای خورشید، تالار هنر و دو سالن سینمای قدس به عنوان سینما‌های اکران کننده فیلم‌های بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان معرفی شدند.

مدیر اجرایی بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوان با اشاره به اینکه در این انتخاب سعی شده فقط هسته مرکزی شهر درگیر اکران فیلم‌های جشنواره نباشد، اظهار داشت: سینما‌های فرشچیان، قدس سالن 1، ساحل و تالار هنر سینما‌هایی هستند که به عنوان سینما‌های منتخب به منظور اکران فیلم‌های بخش مسابقه سینمای ایران، انتخاب شده‌اند.

وی با نام بردن از سینمای مجموعه فرهنگی فرشچیان به عنوان سینما رسانه جشنواره بیست و پنجم، تصریح کرد: نخستین اکران تمامی فیلم‌های بخش مسابقه ایران در این سینما انجام می‌شود و پس از اکران هر فیلم نیز نشست مطبوعاتی فیلم اکران شده با حضور عوامل فیلم در همین سینما برگزار می‌شود.

شهیدی با معرفی سینما‌های سپاهان، ساحل و هنر‌سرای خورشید به منظور اکران فیلم‌های پویا‌نمایی جشنواره بیست و پنجم یادآور شد: طی 5 روز برگزاری جشنواره 235 اکران در 9 سالن اکران‌کننده جشنواره خواهیم داشت و کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان و تالار سوره حوزه هنری در این ایام فقط به اکران فیلم‌های ویدیویی اختصاص دارند و سینما‌های تالار هنر، ساحل و قدس سالن شماره 2 نیز سینما‌هایی هستند که به اکران فیلم‌های مسابقه بین‌الملل می‌پردازند.

وی با اشاره به تاثیر برگزاری جشنواره فیلم کودک در تجهیز سینما‌های شهر اصفهان، گفت: همان‌طور که برگزاری جشنواره فیلم کودک در همدان باعث شد که این شهر امروزه سالن‌های مجهز و به‌روزی داشته باشد برگزاری این جشنواره در اصفهان نیز بی شک این ضرورت را ایجاد می‌کند.