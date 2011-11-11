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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

نمایشگاه کتاب کودکان و نوجوانان در کتابخانه‌ مجلس برپا می شود

نمایشگاه کتاب کودکان و نوجوانان در کتابخانه‌ مجلس برپا می شود

تهران - خبرگزاری مهر: کتابخانه‌ مجلس شورای اسلامی به مناسبت هفته کتاب، یک نمایشگاه کتاب ویژه کودکان و نوجوانان برگزار می‌ کند.

به گزارش خبرنگار مهر، با برپایی این نمایشگاه کتاب در کتابخانه مجلس شورای اسلامی، کودکان و نوجوانان ضمن امکان خرید کتاب از این نمایشگاه، می ‌توانند با محیط مجلس نیز آشنا شوند.

این نمایشگاه که روز یکشنبه 22 آبان همزمان با نخستین روز هفته کتاب آغاز به کار می ‌کند، از جمله برنامه ‌هایی است که کتابخانه مجلس با همکاری شهرداری ناحیه‌ 6 منطقه‌ 12 تهران و همچنین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می ‌کند.

این نمایشگاه از 22 تا 30 آبان در نگارخانه‌ مجلس برپاست و کتابهای آن با تخفیف 10 تا 15 درصدی ویژه هفته کتاب عرضه می ‌شود.

علاقه‌ مندان برای بازدید از نمایشگاه می‌ توانند از ساعت 8 صبح به کتابخانه مجلس شورای اسلامی واقع در میدان بهارستان مراجعه کنند.

آیین گشایش این نمایشگاه با حضور مسئولان کتابخانه مجلس شورای اسلامی و معاون فرهنگی و اجتماعی منطقه 12 شهرداری تهران، ساعت 14 روز یکشنبه 22 آبانماه، برگزار می‌ شود.

کد مطلب 1457468

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