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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۱۰

عصر امروز:

مسابقات اسکیت سرعت دختران مازندران آغاز شد

مسابقات اسکیت سرعت دختران مازندران آغاز شد

قائم شهر - خبرگزاری مهر: مرحله نخست مسابقات لیگ اسکیت سرعت دختران مازندران عصر جمعه‌ در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت اسکیت مازندران عصر جمعه در حاشیه این مسابقات به خبرنگاران گفت: این مسابقات در رده سنی نونهالان، ‌نوجوانان و جوانان برگزار می شود.

حسین خیری نیا افزود: ‌در این دوره از مسابقات، 81 دختر اسکیت باز مازندرانی در قالب 10 تیم از شهرهای نکا، گلوگاه،‌ قائم شهر،‌ آمل، بابلسر، نور، نوشهر، سلمانشهر، چالوس و ساری حضور دارند.

وی با اشاره به سه مرحله ای بودن لیگ اسکیت سرعت دختران مازندران گفت: دو مرحله دیگر این لیگ به میزبانی شهرستان قائم شهر برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت اسکیت مازندران افزود: در پایان سه مرحله برگزاری لیگ، ‌تیم برنده به عنوان منتخب مازندران در لیگ کشوری اسکیت نونهالان، ‌نوجوانان و جوانان که تیرماه سال آینده برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.

وی به برگزاری لیگ اسکیت سرعت پسران مازندران در قائم شهر طی هفته گذشته اشاره کرد و گفت: در پایان این رقابتها، تیم برتر به عنوان تیم منتخب مازندران جواز حضور در مسابقات کشوری را کسب می کند.

کد مطلب 1457474

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