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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۳۷

درخشنده و خمسه داوران ایرانی بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کودک

درخشنده و خمسه داوران ایرانی بخش بین‌الملل جشنواره فیلم کودک

داوران ایرانی بخش بین‌الملل بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ایرانی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پوران درخشنده کارگردان صاحب نام سینمای کشور و یکی از پیشگامان سینمای کودک به همراه علیرضا خمسه بازیگر مطرح سینما داوران ایرانی بخش بین الملل جشنواره هستند که همراه داوران خارجی، فیلم‌های این بخش از جشنواره را ارزیابی می‌کنند.

در بخش بین الملل جشنواره فیلم کودک هشت فیلم خارجی در قالب بخش رقابتی با نمایندگان سینمای ایران و سه فیلم خارجی در بخش خارج از مسابقه به نمایش در می‌آیند.

فیلم‌های سینمایی "رویاپرداز" از اندونزی، "عقاب در قلب من" از اندونزی، "هارون" از هند، "کوکو و اشباح" از کرواسی، "پاورچین" از بلژیک و فرانسه، "نامه سری" از هلند، "داستان شگفت انگیز جنگل اولیس" از ژاپن و "دختر زمستان" از آلمان و لهستان در این بخش رقابت می‌کنند.

بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از ۲۳ تا ۲۷ آبان ماه سال جاری در اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1457475

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