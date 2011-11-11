کارگر محبوس شده آملی از بین جرثقیل سقفی جان سالم به در برد

شیرزاد محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درتشریح جزییات این کارگر نگون بخت اشاره کرد و گفت: این کارگر در ارتفاع بالای زیر سقف سوله کارگاه صنعتی مشغول به کار بوده که با به حرکت در آمدن ناگهانی جرثقیل سقفی به سمت وی، دچار آسیب در ناحیه قفسه سینه و پا شد.

وی افزود: این کارگر میان سال میان ستون سوله و جرثقیل حبس شد، که با رسیدن به موقع گروه امداد و نجات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، با استفاده از نردبان و لوازم نجات از ارتفاع به پایین منتقل و توسط اورژانس مستقر در محل حادثه به یکی ازبیمارستانهای آمل اعزام شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل ادامه داد: پزشک اورژانس 115 مستقر در محل حادثه حال عمومی این کارگر زحمتکش در زمان انتقال به مرکز درمانی را رضایت بخش اعلام کرده بود.

محمدزاده یادآور شد: در این عملیات که 53 دقیقه به طول انجامید، چهار نفر از نیرو های امداد و نجات سازمان آتش نشانی حضور داشتند.

وی، پیشگیری را بهترین راه حل برای جلوگیری از خسارتهای احتمالی دانست و یادآور شد: آتش نشانان و امدادگران در زمان بروز حادثه تنها می توانند آتش را مهار کرده و از خسارتهای بیشتر جلوگیری کنند اما پیشگیری و رعایت نکات ایمنی از بروز خسارتهای احتمالی ناشی از بی احتیاطی و سهل انگاری جلوگیری خواهد کرد.